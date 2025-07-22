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В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру - РИА Новости, 22.07.2025
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02:44 22.07.2025 (обновлено: 02:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kultura-2030521955.html
В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру
В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру - РИА Новости, 22.07.2025
В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру
С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет "Духовно-нравственная культура России", выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:44:00+03:00
2025-07-22T02:58:00+03:00
общество
россия
школа
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет "Духовно-нравственная культура России", выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ Минпросвещения."Изучение учебного предмета "Духовно-нравственная культура России" начинается с 2026/27 учебного года", — говорится в нем.Уточняется, что уже идет экспертиза образовательной программы.Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.В частности, планируется изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере "укоренить созидательные ценности".
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029259722.html
https://ria.ru/20241210/kultura-1988433082.html
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общество, россия, школа
Общество, Россия, Школа
В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

Изучать духовно-нравственную культуру в школах начнут с 2026 года

© РИА Новости / Михаил МокрушинУченицы одной из школ
Ученицы одной из школ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Ученицы одной из школ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С 2026-2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет "Духовно-нравственная культура России", выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ Минпросвещения.
"Изучение учебного предмета "Духовно-нравственная культура России" начинается с 2026/27 учебного года", — говорится в нем.
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Уточняется, что уже идет экспертиза образовательной программы.
Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
В частности, планируется изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере "укоренить созидательные ценности".
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