https://ria.ru/20250722/kreml-2030593586.html
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку - РИА Новости, 22.07.2025
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку
Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:54:00+03:00
2025-07-22T12:54:00+03:00
2025-07-22T16:55:00+03:00
в мире
россия
украина
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". "Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях, и не жертвовали обоюдными интересами, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны. Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении. В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
https://ria.ru/20250722/peskov-2030589106.html
https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html
россия
украина
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, баку
В мире, Россия, Украина, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Баку
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку
Песков выразил надежду, что взгляды Москвы и Баку по Киеву не помешают связям