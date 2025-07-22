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Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку - РИА Новости, 22.07.2025
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12:54 22.07.2025 (обновлено: 16:55 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kreml-2030593586.html
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку - РИА Новости, 22.07.2025
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку
Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:54:00+03:00
2025-07-22T16:55:00+03:00
в мире
россия
украина
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". "Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях, и не жертвовали обоюдными интересами, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны. Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении. В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
https://ria.ru/20250722/peskov-2030589106.html
https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html
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в мире, россия, украина, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, баку
В мире, Россия, Украина, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Баку
Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку

Песков выразил надежду, что взгляды Москвы и Баку по Киеву не помешают связям

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Песков: России известна позиция Азербайджана по Украине
Вчера, 12:41
"Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях, и не жертвовали обоюдными интересами, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны.
Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.
В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
2 июля, 12:38
 
В миреРоссияУкраинаАзербайджанИльхам АлиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБаку
 
 
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