https://ria.ru/20250722/kreml-2030593586.html

Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку

Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку - РИА Новости, 22.07.2025

Песков выразил надежду, что разные взгляды не помешают связям Москвы и Баку

Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:54:00+03:00

2025-07-22T12:54:00+03:00

2025-07-22T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия надеется, что разногласия РФ и Азербайджана относительно Украины не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". "Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях, и не жертвовали обоюдными интересами, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны. Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении. В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030589106.html

https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html

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в мире, россия, украина, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, баку