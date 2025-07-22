https://ria.ru/20250722/kamchatka-2030528912.html

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2025

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:26:00+03:00

2025-07-22T05:26:00+03:00

2025-07-22T06:32:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале."Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 170 километров, глубина — 51,2 километра. Магнитуда 6,5", — говорится в публикации.В комментариях многие подписчики канала отметили, что ощутили это землетрясение в Петропавловске-Камчатском. По данным регионального управления МЧС, жители столицы края, а также Вилючинска ощутили афтершок силой до 4 баллов."Угроза цунами не объявлялась", — добавили спасатели.Откуда афтершокВ воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых с полок в магазинах падали товары, а мебель в квартирах ходила ходуном.После вторых мощных толчков, ощущавшихся в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана объявили угрозу цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов.Представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после этих явлений произошло порядка 400 афтершоков.

https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030338146.html

https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030258770.html

камчатка

петропавловск-камчатский

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук