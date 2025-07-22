В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение
В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале.
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"Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 170 километров, глубина — 51,2 километра. Магнитуда 6,5", — говорится в публикации.
В комментариях многие подписчики канала отметили, что ощутили это землетрясение в Петропавловске-Камчатском. По данным регионального управления МЧС, жители столицы края, а также Вилючинска ощутили афтершок силой до 4 баллов.
"Угроза цунами не объявлялась", — добавили спасатели.
Откуда афтершок
В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых с полок в магазинах падали товары, а мебель в квартирах ходила ходуном.
После вторых мощных толчков, ощущавшихся в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана объявили угрозу цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов.
Представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после этих явлений произошло порядка 400 афтершоков.