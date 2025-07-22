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В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2025
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05:26 22.07.2025 (обновлено: 06:32 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kamchatka-2030528912.html
В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение
В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.07.2025
В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение
В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:26:00+03:00
2025-07-22T06:32:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале."Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 170 километров, глубина — 51,2 километра. Магнитуда 6,5", — говорится в публикации.В комментариях многие подписчики канала отметили, что ощутили это землетрясение в Петропавловске-Камчатском. По данным регионального управления МЧС, жители столицы края, а также Вилючинска ощутили афтершок силой до 4 баллов."Угроза цунами не объявлялась", — добавили спасатели.Откуда афтершокВ воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых с полок в магазинах падали товары, а мебель в квартирах ходила ходуном.После вторых мощных толчков, ощущавшихся в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана объявили угрозу цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов.Представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после этих явлений произошло порядка 400 афтершоков.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030338146.html
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камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в Telegram-канале.
«
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 170 километров, глубина — 51,2 километра. Магнитуда 6,5", — говорится в публикации.
В комментариях многие подписчики канала отметили, что ощутили это землетрясение в Петропавловске-Камчатском. По данным регионального управления МЧС, жители столицы края, а также Вилючинска ощутили афтершок силой до 4 баллов.
"Угроза цунами не объявлялась", — добавили спасатели.
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Откуда афтершок

В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых с полок в магазинах падали товары, а мебель в квартирах ходила ходуном.
После вторых мощных толчков, ощущавшихся в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана объявили угрозу цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов.
Представитель краевого филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после этих явлений произошло порядка 400 афтершоков.
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