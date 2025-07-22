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Биография Юрия Иваненко

Биография Юрия Иваненко - РИА Новости, 22.07.2025

Биография Юрия Иваненко

Российский юрист и судья Юрий Григорьевич Иваненко родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. РИА Новости, 22.07.2025

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Российский юрист и судья Юрий Григорьевич Иваненко родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области.В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет (ныне имени Ф.М. Достоевского) по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук (1998). С 1992 года – судья Советского районного суда города Омска.С 1998 года – заместитель председателя Советского районного суда города Омска. С 1999 года – судья Омского областного суда, с 2007 года – член президиума Омского областного суда. С 2009 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда. С апреля 2015 года – судья Верховного суда Российской Федерации. В 2016 году избран в состав Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, с 2022 года – заместитель председателя комиссии. С октября 2020 года – председатель 3-го судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.17 июля 2024 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. 22 июля 2025 года Юрий Иваненко стал исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой. Является членом президиума Верховного суда РФ, сопредседателем Научно-консультативного совета. Заслуженный юрист Российской Федерации (2022). Имеет высший квалификационный класс судьи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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