Рейтинг@Mail.ru
Биография Юрия Иваненко - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ivanenko-2030639284.html
Биография Юрия Иваненко
Биография Юрия Иваненко - РИА Новости, 22.07.2025
Биография Юрия Иваненко
Российский юрист и судья Юрий Григорьевич Иваненко родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:31:00+03:00
2025-07-22T15:31:00+03:00
справки
биографии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030579673_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_7e5de29e8116750744c3e860ffd3dbca.jpg
Российский юрист и судья Юрий Григорьевич Иваненко родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области.В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет (ныне имени Ф.М. Достоевского) по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук (1998). С 1992 года – судья Советского районного суда города Омска.С 1998 года – заместитель председателя Советского районного суда города Омска. С 1999 года – судья Омского областного суда, с 2007 года – член президиума Омского областного суда. С 2009 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда. С апреля 2015 года – судья Верховного суда Российской Федерации. В 2016 году избран в состав Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, с 2022 года – заместитель председателя комиссии. С октября 2020 года – председатель 3-го судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.17 июля 2024 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. 22 июля 2025 года Юрий Иваненко стал исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой. Является членом президиума Верховного суда РФ, сопредседателем Научно-консультативного совета. Заслуженный юрист Российской Федерации (2022). Имеет высший квалификационный класс судьи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030579673_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_3c2525d159b37c70da6d9440c90d8c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, биографии, россия
Справки, Биографии, Россия

Биография Юрия Иваненко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЮрий Иваненко
Юрий Иваненко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Юрий Иваненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Российский юрист и судья Юрий Григорьевич Иваненко родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области.
В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет (ныне имени Ф.М. Достоевского) по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук (1998).
С 1992 года – судья Советского районного суда города Омска.
С 1998 года – заместитель председателя Советского районного суда города Омска.
С 1999 года – судья Омского областного суда, с 2007 года – член президиума Омского областного суда.
С 2009 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда.
С апреля 2015 года – судья Верховного суда Российской Федерации.
В 2016 году избран в состав Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, с 2022 года – заместитель председателя комиссии.
С октября 2020 года – председатель 3-го судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.
17 июля 2024 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ был назначен на должность заместителя председателя Верховного суда РФ – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.
22 июля 2025 года Юрий Иваненко стал исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой.
Является членом президиума Верховного суда РФ, сопредседателем Научно-консультативного совета.
Заслуженный юрист Российской Федерации (2022).
Имеет высший квалификационный класс судьи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиБиографииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала