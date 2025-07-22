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Постпред США надеется, что Иран сядет за стол переговоров - РИА Новости, 22.07.2025
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16:53 22.07.2025 (обновлено: 16:54 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/iran-2030663001.html
Постпред США надеется, что Иран сядет за стол переговоров
Постпред США надеется, что Иран сядет за стол переговоров - РИА Новости, 22.07.2025
Постпред США надеется, что Иран сядет за стол переговоров
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:53:00+03:00
2025-07-22T16:54:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
дональд трамп
аббас аракчи
рафаэль гросси
нато
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом непреклонную позицию США по иранской ядерной программе. "Дело обстоит так, что существуют четкие и недвусмысленные принципы политики Соединенных Штатов Америки: прежде всего Иран не может и не будет обладать ядерным оружием, поэтому я надеюсь, что они сядут за стол переговоров. Надеюсь, они будут стремиться к мирному соглашению", - сказал Уитакер. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html
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в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, аббас аракчи, рафаэль гросси, нато, магатэ
В мире, Иран, США, Оман, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, НАТО, МАГАТЭ
Постпред США надеется, что Иран сядет за стол переговоров

Постпред США при НАТО Уитакер выразил надежду, что Иран согласится на переговоры

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом непреклонную позицию США по иранской ядерной программе.
"Дело обстоит так, что существуют четкие и недвусмысленные принципы политики Соединенных Штатов Америки: прежде всего Иран не может и не будет обладать ядерным оружием, поэтому я надеюсь, что они сядут за стол переговоров. Надеюсь, они будут стремиться к мирному соглашению", - сказал Уитакер.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер
16 июля, 17:43
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил Трамп
18 июня, 22:31
 
В миреИранСШАОманДональд ТрампАббас АракчиРафаэль ГроссиНАТОМАГАТЭ
 
 
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