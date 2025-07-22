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Госдума приняла закон об ограничениях на рекламу процедур банкротства - РИА Новости, 22.07.2025
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17:13 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/gosduma-2030670810.html
Госдума приняла закон об ограничениях на рекламу процедур банкротства
Госдума приняла закон об ограничениях на рекламу процедур банкротства - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума приняла закон об ограничениях на рекламу процедур банкротства
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с 1 января 2026 года ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T17:13:00+03:00
2025-07-22T17:13:00+03:00
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николай журавлев
анатолий аксаков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с 1 января 2026 года ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. Реклама таких услуг не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, пояснял ранее один из авторов законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. В результате граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, отмечал, в свою очередь, соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он напоминал, что в законодательстве предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. Однако в рамках второго чтения из документа была исключена норма, обязывавшая указывать в рекламе услуг, связанных с процедурой банкротства, возможность ее проведения бесплатно. В то же время Госдума поддержала поправки, которые с 1 сентября 2025 года запрещают "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - в статье, которая посвящена реестру интернет-ресурсов с запрещенной информацией (ведению реестра и ограничению доступа к попавшим в него адресам). При этом запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы. За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.
https://ria.ru/20250717/shtraf-2029697889.html
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
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россия, николай журавлев, анатолий аксаков, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Николай Журавлев, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла закон об ограничениях на рекламу процедур банкротства

Госдума ввела ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий с 1 января 2026 года ограничения на рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан.
Реклама таких услуг не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
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В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% (в первом чтении – не менее 10%) площади экрана или рекламной площади (пространства).
Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, пояснял ранее один из авторов законодательной инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг.
В результате граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги, отмечал, в свою очередь, соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он напоминал, что в законодательстве предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства.
Однако в рамках второго чтения из документа была исключена норма, обязывавшая указывать в рекламе услуг, связанных с процедурой банкротства, возможность ее проведения бесплатно.
В то же время Госдума поддержала поправки, которые с 1 сентября 2025 года запрещают "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ".
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - в статье, которая посвящена реестру интернет-ресурсов с запрещенной информацией (ведению реестра и ограничению доступа к попавшим в него адресам). При этом запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность.
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