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Госдеп заявил о готовности США к прямым переговорам с Ираном - РИА Новости, 22.07.2025
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22:31 22.07.2025 (обновлено: 22:40 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/gosdep-2030730663.html
Госдеп заявил о готовности США к прямым переговорам с Ираном
Госдеп заявил о готовности США к прямым переговорам с Ираном - РИА Новости, 22.07.2025
Госдеп заявил о готовности США к прямым переговорам с Ираном
США готовы вести прямые переговоры с Ираном по поводу иранской ядерной программы, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:31:00+03:00
2025-07-22T22:40:00+03:00
сша
иран
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в мире
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аббас аракчи
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США готовы вести прямые переговоры с Ираном по поводу иранской ядерной программы, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business во вторник выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом непреклонную позицию США по иранской ядерной программе."У иранского руководства есть возможность выбрать путь мира и процветания для своего народа, и мы также готовы к прямому диалогу с иранцами", - сказала Брюс журналистам.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
https://ria.ru/20250717/iran-2029701287.html
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сша, иран, государственный департамент сша, в мире, оман, дональд трамп, аббас аракчи, рафаэль гросси, магатэ, нато
США, Иран, Государственный департамент США, В мире, Оман, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, НАТО
Госдеп заявил о готовности США к прямым переговорам с Ираном

Госдеп: США готовы вести прямые переговоры с Ираном по ядерной программе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США готовы вести прямые переговоры с Ираном по поводу иранской ядерной программы, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business во вторник выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом непреклонную позицию США по иранской ядерной программе.
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"У иранского руководства есть возможность выбрать путь мира и процветания для своего народа, и мы также готовы к прямому диалогу с иранцами", - сказала Брюс журналистам.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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СШАИранГосударственный департамент СШАВ миреОманДональд ТрампАббас АракчиРафаэль ГроссиМАГАТЭНАТО
 
 
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