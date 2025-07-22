https://ria.ru/20250722/erdogan-2030554888.html

Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева

Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025

Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева

Планов встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с делегациями РФ и Украины, планирующими прибыть на вероятные переговоры в Стамбул, пока нет, сообщили... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:14:00+03:00

2025-07-22T10:14:00+03:00

2025-07-22T10:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Планов встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с делегациями РФ и Украины, планирующими прибыть на вероятные переговоры в Стамбул, пока нет, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров. "Пока таких планов нет", - заявили в администрации, отвечая на соответствующий вопрос. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/peregovory-2030554363.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, реджеп тайип эрдоган, в мире