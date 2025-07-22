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Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/erdogan-2030554888.html
Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева
Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025
Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева
Планов встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с делегациями РФ и Украины, планирующими прибыть на вероятные переговоры в Стамбул, пока нет, сообщили... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:14:00+03:00
2025-07-22T10:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Планов встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с делегациями РФ и Украины, планирующими прибыть на вероятные переговоры в Стамбул, пока нет, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров. "Пока таких планов нет", - заявили в администрации, отвечая на соответствующий вопрос. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250722/peregovory-2030554363.html
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россия, украина, москва, реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Офис Эрдогана ответил на вопрос о его встрече с делегациями Москвы и Киева

Офис Эрдогана: планов встречи лидера Турции с делегациями РФ и Украины пока нет

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : @RTErdogan / Twitter
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Планов встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с делегациями РФ и Украины, планирующими прибыть на вероятные переговоры в Стамбул, пока нет, сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Офис Эрдогана ответил на вопрос о переговорах России и Украины в Стамбуле
Вчера, 10:10
"Пока таких планов нет", - заявили в администрации, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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