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Палата представителей конгресса США отложила голосование по файлам Эпштейна

Палата представителей конгресса США отложила голосование по файлам Эпштейна - РИА Новости, 22.07.2025

Палата представителей конгресса США отложила голосование по файлам Эпштейна

Палата представителей конгресса США отложила до сентября голосование по рекомендательной резолюции по обнародованию документов о скандально известном финансисте РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:40:00+03:00

2025-07-22T08:40:00+03:00

2025-07-22T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США отложила до сентября голосование по рекомендательной резолюции по обнародованию документов о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона. Как отмечает телеканал, перерыв продлится пять недель. Законодатели вернутся к работе не ранее Дня труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября. "В понедельник Джонсон заявил CNN, что палата представителей в полном составе не будет голосовать по предложению от членов его собственной (Республиканской - ред.) партии - по рекомендательной резолюции, призывающей к обнародованию дополнительных материалов по Эпштейну, - до августовского перерыва палаты, который должен начаться в конце этой недели", - говорится в материале телеканала. Как считает Джонсон, нужно позволить администрации президента продолжать в том же духе. "Если возникнет необходимость в дальнейших шагах со стороны конгресса или если они будут уместны, то мы рассмотрим это, но я думаю, что сейчас не время для этого, потому что мы согласны с президентом", - приводит слова спикера палаты CNN. Кроме того, по данным телеканала, в конгрессе есть определенная группа во главе с республиканцем Томасом Масси, которая стремится организовать голосование в обход Джонсона. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". В интервью телеканалу Real America's Voice американский лидер назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. В пятницу президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250718/epshteyn-2029912106.html

https://ria.ru/20240904/epstein-1970560132.html

https://ria.ru/20250718/statya-2029841760.html

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сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, майк джонсон, дональд трамп, конгресс сша, в мире