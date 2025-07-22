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Дуров раскритиковал французских бюрократов - РИА Новости, 22.07.2025
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02:00 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/durov-2030519668.html
Дуров раскритиковал французских бюрократов
Дуров раскритиковал французских бюрократов - РИА Новости, 22.07.2025
Дуров раскритиковал французских бюрократов
Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в настоящее время из-за "нескольких бюрократов" во Франции любую технологическую компанию могут объявить... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:00:00+03:00
2025-07-22T02:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в настоящее время из-за "нескольких бюрократов" во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой", об этом он написал в соцсети x. Так Дуров отреагировал на публикацию компании X на одной из своих страниц в одноименной соцсети с обвинениями в адрес французских властей в "политически мотивированном уголовном расследовании" в отношении соцсети. X заявила, что это расследование угрожает свободе выражения ее пользователей. "В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку - за счет французского народа", - написал Дуров. Ранее в июле прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети Х Илона Маска из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами.
https://ria.ru/20250717/telegram-2029817364.html
https://ria.ru/20250712/durov-2028716678.html
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в мире, франция, париж, павел дуров, илон маск, telegram
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram
Дуров раскритиковал французских бюрократов

Дуров: любую IT-компанию во Франции могут объявить преступной группировкой

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в настоящее время из-за "нескольких бюрократов" во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой", об этом он написал в соцсети x.
Так Дуров отреагировал на публикацию компании X на одной из своих страниц в одноименной соцсети с обвинениями в адрес французских властей в "политически мотивированном уголовном расследовании" в отношении соцсети. X заявила, что это расследование угрожает свободе выражения ее пользователей.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Дуров опубликовал пост с намеком о будущем Telegram
17 июля, 22:54
"В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку - за счет французского народа", - написал Дуров.
Ранее в июле прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети Х Илона Маска из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова
12 июля, 05:41
 
В миреФранцияПарижПавел ДуровИлон МаскTelegram
 
 
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