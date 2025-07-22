Дуров раскритиковал французских бюрократов
Дуров: любую IT-компанию во Франции могут объявить преступной группировкой
© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в настоящее время из-за "нескольких бюрократов" во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой", об этом он написал в соцсети x.
Так Дуров отреагировал на публикацию компании X на одной из своих страниц в одноименной соцсети с обвинениями в адрес французских властей в "политически мотивированном уголовном расследовании" в отношении соцсети. X заявила, что это расследование угрожает свободе выражения ее пользователей.
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"В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку - за счет французского народа", - написал Дуров.
Ранее в июле прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети Х Илона Маска из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами.