https://ria.ru/20250722/durov-2030519668.html

Дуров раскритиковал французских бюрократов

Дуров раскритиковал французских бюрократов - РИА Новости, 22.07.2025

Дуров раскритиковал французских бюрократов

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в настоящее время из-за "нескольких бюрократов" во Франции любую технологическую компанию могут объявить... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T02:00:00+03:00

2025-07-22T02:00:00+03:00

2025-07-22T02:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что в настоящее время из-за "нескольких бюрократов" во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой", об этом он написал в соцсети x. Так Дуров отреагировал на публикацию компании X на одной из своих страниц в одноименной соцсети с обвинениями в адрес французских властей в "политически мотивированном уголовном расследовании" в отношении соцсети. X заявила, что это расследование угрожает свободе выражения ее пользователей. "В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить "преступной группировкой". Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку - за счет французского народа", - написал Дуров. Ранее в июле прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети Х Илона Маска из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами.

https://ria.ru/20250717/telegram-2029817364.html

https://ria.ru/20250712/durov-2028716678.html

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Дарья Буймова

в мире, франция, париж, павел дуров, илон маск, telegram