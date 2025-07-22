https://ria.ru/20250722/baku-2030684637.html

Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о втором свидании с сыном

Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о втором свидании с сыном - РИА Новости, 22.07.2025

Мать задержанного в Баку россиянина рассказала о втором свидании с сыном

Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного ранее в Баку, рассказала, что была на втором свидании с сыном. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:57:00+03:00

2025-07-22T17:57:00+03:00

2025-07-22T17:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного ранее в Баку, рассказала, что была на втором свидании с сыном. "Ходила вчера на свидание к Сереже. Эмоций было меньше, чем на первом (там и не поговорили толком, перескакивали с одного на другое), и времени больше. Конечно, опять через стекло и телефонную трубку, но почти час разговаривали. Условия содержания нормальные, конвоиры (или как они там называются) относятся хорошо. Все знают, почему они задержаны, пытаются как-то ободрить, обнадежить, угощают чем-то", - написала Софронова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что ее сын признателен всем за поддержку. "И как же он хочет домой!!! Сердце разрывается! Несколько раз про это заговаривал… И я ничего не могу сделать… Сережа всем передает привет! Он очень признателен за вашу поддержку и помощь! Даже слезы у него выступили, когда я стала перечислять, кто мне писал и звонил", - сообщила Софронова. Ранее она заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2026928957.html

https://ria.ru/20250722/kreml-2030593586.html

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баку, азербайджан, дмитрий песков, мария захарова, в мире, россия, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку