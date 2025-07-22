https://ria.ru/20250722/bagazh-2030608356.html

В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа

В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа - РИА Новости, 22.07.2025

В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа

Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:48:00+03:00

2025-07-22T13:48:00+03:00

2025-07-22T13:48:00+03:00

происшествия

стамбул

санкт-петербург

турция

северо-западная транспортная прокуратура

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикацию в СМИ о недоставленном багаже пассажиров авиарейса из Турции. По предварительным данным, самолет из Антальи приземлился в "Пулково" без багажа пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250720/pulkovo-2030226742.html

стамбул

санкт-петербург

турция

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происшествия, стамбул, санкт-петербург, турция, северо-западная транспортная прокуратура, пулково (аэропорт)