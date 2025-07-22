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В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа - РИА Новости, 22.07.2025
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13:48 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/bagazh-2030608356.html
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа - РИА Новости, 22.07.2025
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа
Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:48:00+03:00
2025-07-22T13:48:00+03:00
происшествия
стамбул
санкт-петербург
турция
северо-западная транспортная прокуратура
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикацию в СМИ о недоставленном багаже пассажиров авиарейса из Турции. По предварительным данным, самолет из Антальи приземлился в "Пулково" без багажа пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров.
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стамбул
санкт-петербург
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происшествия, стамбул, санкт-петербург, турция, северо-западная транспортная прокуратура, пулково (аэропорт)
Происшествия, Стамбул, Санкт-Петербург, Турция, Северо-Западная транспортная прокуратура, Пулково (аэропорт)
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа

Прокуратура проверит ситуацию с багажом пассажиров рейса из Стамбула в Петербург

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикацию в СМИ о недоставленном багаже пассажиров авиарейса из Турции. По предварительным данным, самолет из Антальи приземлился в "Пулково" без багажа пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Пулково" работает над стабилизацией расписания из-за ограничений
20 июля, 06:03
 
ПроисшествияСтамбулСанкт-ПетербургТурцияСеверо-Западная транспортная прокуратураПулково (аэропорт)
 
 
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