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В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа - РИА Новости, 22.07.2025
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа
Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:48:00+03:00
2025-07-22T13:48:00+03:00
2025-07-22T13:48:00+03:00
происшествия
стамбул
санкт-петербург
турция
северо-западная транспортная прокуратура
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверит, почему пассажиры рейса из Стамбула в Петербург остались без багажа, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на публикацию в СМИ о недоставленном багаже пассажиров авиарейса из Турции. По предварительным данным, самолет из Антальи приземлился в "Пулково" без багажа пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках надзорных мероприятий ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20250720/pulkovo-2030226742.html
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происшествия, стамбул, санкт-петербург, турция, северо-западная транспортная прокуратура, пулково (аэропорт)
Происшествия, Стамбул, Санкт-Петербург, Турция, Северо-Западная транспортная прокуратура, Пулково (аэропорт)
В Петербурге проверят, почему пассажиры рейса из Турции остались без багажа
Прокуратура проверит ситуацию с багажом пассажиров рейса из Стамбула в Петербург