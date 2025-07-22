https://ria.ru/20250722/arest-2030603518.html

Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову

Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову - РИА Новости, 22.07.2025

Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову

Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:27:00+03:00

2025-07-22T13:27:00+03:00

2025-07-22T13:27:00+03:00

происшествия

россия

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дмитрий булгаков

геннадий селезнев

московский городской суд

военно-медицинская академия имени кирова

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 октября", - огласил решение судья. В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев, им также продлен арест. Расследование дела в отношении Булгакова завершено, защита на данном этапе знакомится с его материалами. Сегодняшнее заседание проходило в открытом режиме, однако журналистов в зал не пустили. Судебные приставы отказались обеспечить достаточное количество мест в помещении, где рассматривалось ходатайство следователя. Прессу допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев. Адвокат Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20250716/rassledovanie-2029363713.html

https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, дмитрий булгаков, геннадий селезнев, московский городской суд, военно-медицинская академия имени кирова