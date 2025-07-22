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Ильин день 2025 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка

Ильин день 2025: какого числа, история и традиции праздника

Ильин день 2025 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка

День Ильи Пророка, или Ильин день в 2025 году отмечается 2 августа. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:21:00+03:00

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2025-07-22T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. День Ильи Пророка, или Ильин день в 2025 году отмечается 2 августа. Что означает этот праздник, что можно и чего нельзя делать, история праздника, его приметы и обычаи, в частности, почему нельзя купаться - в материале РИА Новости.Ильин день 2025Ильин день - церковный праздник в честь пророка Илии. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.В еврейской традиции его звали Элийяху. Он прославился тем, что был ревностным поборником единобожия. Поэтому наряду с иудеями и христианами его почитают и мусульмане (под именем Ильяс).Кроме того, Ильин день празднуют язычники. В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями, а его образ смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем. Согласно Библии, Господь послал его к израильскому к царю Ахаву предупредить, что если он и его народ не перестанут поклоняться языческим Ваалу и Астарте, то его государство постигнет страшный голод. Так и случилось в итоге. А сам пророк, когда еврейский народ постигла божья кара, жил в пустыне. Лишь ворон приносил ему в клюве немного пищи.В Писании приведены многочисленные чудеса, которые совершил пророк. Так, однажды по его молитве на жертвенник жрецов Ваала, которые пытались убить праведника, с неба сошел огонь. А в другой раз Илия воскресил сына вдовы из Сарепты. Он поселился в ее доме - и, пока пребывал там, еда в доме Сарептской вдовы чудесным образом не кончалась.Пророк Илия, как гласит Библия, - один из двух праведников, еще при жизни взятых на небо (первым был пророк Енох). Чудо вознесения пророка Илии описано в Четвертой книге Царств, входящей в Ветхий Завет:"Когда они (вместе с учеником Елисеем - прим.ред.) шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более".История праздникаЕще в дохристианские времена праздник в честь пророка Илии отмечали иудеи, проживавшие у подножья горы Кармель, которая находится на северо-западе современного Израиля. Именно там были сожжены жертвенники языческого бога Ваала.В IV веке нашей эры на этом месте был построен первый храм в честь пророка. Тогда же появляется и христианский праздник в память о святом.Что интересно, на Руси самые первые храмы были посвящены пророку Илие. Один из них был построен в Киеве еще в княжение Игоря Святославовича примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году Древнерусским государством.В Москве же Илье Пророку был посвящен один из первых монастырей. Его построили в XIV веке. От него до сих пор остался одноименный храм. Он же дал название известной улице столицы - Ильинке.В день святого Ильи Пророка до революции верующие во главе с патриархом шли крестным ходом в этот храм от Лобного места на Красной площади. Там в честь святого совершали молебен.Какого числа отмечается день Ильи ПророкаРусская православная церковь пользуется Юлианским календарем (старым стилем, по которому до революции жила и вся Россия). Согласно ему, православный праздник Ильи Пророка приходится всегда на 20 июля. А в пересчете на Григорианский календарь, по которому живет сегодня весь светский мир, это получается 2 августа. Из года в год дата праздника не меняется.В России на 2 августа приходится еще одна популярная в народе дата - праздник Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось военное подразделение.Тот факт, что Ильин день и день ВДВ приходятся на 2 августа по Григорианскому календарю и стал поводом объявить святого небесным покровителем десантников.Кроме того, в последние годы набирает популярность традиция крестных ходов с иконой пророка Илии, в которых принимают участие бойцы ВДВ. Центр торжеств - Ильинский храм на Ильинке. Ежегодно крестным ходом от церкви на Лобное место у Кремля идут около пяти тысяч человек.Что можно и чего нельзя делатьПомимо крестных ходов и молебнов пророку Илие, в храмах совершаются праздничные службы. Духовенство в этот день служит в облачениях красного цвета, поскольку красный считается цветом мучеников и пророков.Дома же верующие могут пропеть тропарь и кондак святому Илие. А также прочитать ему молитву.Считается, что на Ильин день, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Но в Церкви строгих запретов на работу не существует, особенно если ее нельзя отложить, главное в этот день – помолиться, почтить память пророка, посетить храм. А вот что точно нельзя, по словам священников, так это напиваться до упаду. Особенно этот призыв относится к тем, кто решил совместить эту дату с днем ВДВ."Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке, это грех винопития, и неважно, какой у тебя повод или праздник, — это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не делают. Я знаю много офицеров и даже генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют, даже в праздники, занимаются спортом", - говорил духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.Традиции, приметы и обычаи на Ильин деньПомимо церковных традиций, существует немало и народных. Ильин день на Руси всегда был одним из наиболее популярных праздников.В деревнях, например, проводили "братчины" или "складчины" - крестьянская община резала купленное на общее деньги животное. А потом устраивала общую трапезу.До сих пор немало россиян интересуются, можно ли купаться в Ильин день. Ведь раньше считалось, что Илья Пророк нашлет гром на тех, кто полез в водоем на праздник.Откуда пошло это убеждение - доподлинно неизвестно. Однако сейчас духовенство называет его суеверием. Никаких церковных предписаний насчет купания не существует – и священники недоумевают, когда суеверные прихожане спрашивают их, почему нельзя купаться в день Илии Пророка.На праздник раньше в народе также определяли, какой будет осень. Считалось, что если в Ильин день пойдет дождь, то следующие два месяца будут холодными.Также наши предки молились об избавлении от засухи, ведь это означало голод.Другая примета гласит, что если умыться водой ильинского дождя, то можно избавиться от сглаза.Примечательно также, что, пустив в этот день в дом кошку или собаку, можно разгневать Илью Пророка.А чтобы этого не было, крестьяне произносили различные заговоры. Тем самым они задабривали святого, который, как они считали, был покровителем дождей и гроз.ПоздравленияВ Ильин день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святого пророка. Также принято говорить друг другу просто: "С днем пророка Илии!".Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, названных в честь святого Ильи.А в интернете сегодня существует немало литературных и стихотворных поздравлений, которые интересующиеся христианскими и народными праздниками пользователи охотно пересылают друг другу.

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