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В Турции дали Зеленскому последний шанс - РИА Новости, 21.07.2025
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03:59 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030330582.html
В Турции дали Зеленскому последний шанс
В Турции дали Зеленскому последний шанс - РИА Новости, 21.07.2025
В Турции дали Зеленскому последний шанс
Новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для киевского режима и его западных сторонников, чтобы договориться с российской стороной, пишет... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:59:00+03:00
2025-07-21T03:59:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для киевского режима и его западных сторонников, чтобы договориться с российской стороной, пишет турецкое издание dikGAZETE."Это последний шанс для западников и киевского режима. Им (Украинцам. — Прим. Ред.) следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами", — говорится в материале.Как пишет издание, Россия предоставила как западным странам, так и киевскому режиму множество возможностей для переговоров, но в последнее время ни один западный лидер, за исключением президента США Дональда Трампа, не подходил к этому вопросу положительно."Ответственность за это лежит не на Москве, а на западных лидерах и их &lt;…&gt; орудии — киевском режиме", — подчеркивает издание.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости эту информацию. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030324503.html
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в мире, россия, москва, турция, владимир зеленский, дональд трамп, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Россия, Москва, Турция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Турции дали Зеленскому последний шанс

dikGAZETE: новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для киевского режима и его западных сторонников, чтобы договориться с российской стороной, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Это последний шанс для западников и киевского режима. Им (Украинцам. — Прим. Ред.) следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами", — говорится в материале.
Как пишет издание, Россия предоставила как западным странам, так и киевскому режиму множество возможностей для переговоров, но в последнее время ни один западный лидер, за исключением президента США Дональда Трампа, не подходил к этому вопросу положительно.
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"Ответственность за это лежит не на Москве, а на западных лидерах и их <…> орудии — киевском режиме", — подчеркивает издание.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости эту информацию. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу подчеркнул важность третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
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Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Как отмечали в Кремле, Москва выступает за то, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом.
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