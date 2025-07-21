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Закупки госкомпаний у МСБ превысили 3,8 трлн рублей в I полугодии 2025 года

Закупки госкомпаний у МСБ превысили 3,8 трлн рублей в I полугодии 2025 года - РИА Новости, 21.07.2025

Закупки госкомпаний у МСБ превысили 3,8 трлн рублей в I полугодии 2025 года

По итогам I полугодия 2025 года объем закупок госзаказчиков у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках 223-ФЗ составил более 3,8 триллиона... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T09:05:00+03:00

2025-07-21T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По итогам I полугодия 2025 года объем закупок госзаказчиков у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках 223-ФЗ составил более 3,8 триллиона рублей, а количество договоров превысило 428 тысяч, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Поставщиками стали почти 150 тысяч субъектов МСП, что на 4,4% больше, чем годом ранее. "Участие малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний открывает ему доступ к стабильному рынку сбыта. Мы видим, как из года в год увеличивается количество МСП-поставщиков и расширяется номенклатура закупаемой продукции. Если раньше на долю малого бизнеса в основном приходились закупки канцелярии, мебели или бумаги, то сейчас это все чаще промышленная продукция", — сказал заместитель председателя правительства России Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России. Он добавил, что это говорит о том, что малый бизнес способен удовлетворить спрос крупных компаний по качеству и объемам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число МСП-поставщиков, заключивших договоры в результате госзакупок, увеличилось более чем на 6,3 тысячи и достигло почти 150 тысяч из всех регионов России. До конца 2025 года общий объем закупок у МСП может превысить 9 триллионов рублей. Новак акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков оплаты контрактов с малым и средним бизнесом. По его словам, это имеет стратегическое значение, так как своевременные выплаты обеспечивают стабильность работы МСП, предотвращая кассовые разрывы и создавая условия для развития предприятий. Регионами-лидерами по сумме закупок у малого и среднего бизнеса стали Москва (более 1,2 триллиона рублей), Санкт-Петербург (345 миллиардов рублей), Республика Татарстан (почти 250 миллиардов рублей), Московская область (более 200 миллиардов рублей) и Свердловская область (почти 130 миллиардов рублей). "По итогам первого полугодия 2025 года на первое место по объемам закупок у МСП-поставщиков вышла продукция обрабатывающих производств. Ее за полгода было закуплено крупнейшими заказчиками на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Это важный тренд как для оценки состояния сектора МСП в части компетенций по поставке промышленной продукции, в том числе высокотехнологичной, так и для продолжения качественного роста сегмента", — сказал, в свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. И уточнил, что в число отраслей-лидеров также вошли услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (209,1 миллиарда рублей), а также ИТ, где объем закупок составил 170 миллиардов рублей. По данным пресс-службы, наибольший прирост объемов закупок по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксирован у малого и среднего бизнеса Республики Татарстан (почти 25 миллиардов рублей), Самарской области (более 24 миллиардов рублей), Ростовской области (более 23 миллиардов рублей), ДНР (свыше 12 миллиардов рублей), Ярославской области (более 11,5 миллиардов рублей). В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Приморский край и Ханты-Мансийский автономный округ (более 11,3 миллиарда рублей), Республика Саха (Якутия) (11,3 миллиарда рублей), Иркутская область и Удмуртская республика (свыше 9 миллиардов рублей). Для компаний с госучастием действует обязательная 25-процентная квота на закупки у малого и среднего бизнеса. Ее установило правительство РФ, соблюдение контролирует Корпорация МСП и региональные госорганы. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ является одной из задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее Исаевич сообщил, что за последний год в России появилось более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере социального предпринимательства.

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