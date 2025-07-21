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ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 21.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/vsu--2030386116.html
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 21.07.2025
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и два орудия... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T12:25:00+03:00
2025-07-21T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противник", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - добавляется в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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