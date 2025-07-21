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ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 21.07.2025

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и два орудия... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T12:25:00+03:00

2025-07-21T12:25:00+03:00

2025-07-21T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противник", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)