https://ria.ru/20250721/volontery-2030332053.html
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения - РИА Новости, 21.07.2025
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения
Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:42:00+03:00
2025-07-21T04:42:00+03:00
2025-07-21T04:42:00+03:00
камчатка
сахалин
тихий океан
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения, когда со склонов в море осыпался грунт. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются нечасто и редко выживают. Участники волонтерской группы помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина отправились на Камчатку, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки. В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков. "Примерно через 20 минут после того, как ребята на лодке отошли от лагеря, случилось землетрясение. С моря было видно, как осыпаются морские склоны", - сообщает организация "Друзья океана". В своем Telegram-канале руководитель Дальневосточного проекта по исследованию косаток Татьяна Ивкович показала на видео, как со склонов на побережье осыпается грунт. "Только что у нас случилось землетрясение. Сейчас покажу результат. Идут осыпи. Там наша лодка стоит на берегу – главное, чтобы на нее ничего не упало", - говорит Ивкович на видео. Также волонтеры сообщают, что пока встретить семью косаток с пострадавшим детенышем не удалось, продолжаются ежедневные выходы в море.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030327776.html
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камчатка, сахалин, тихий океан, российская академия наук
Камчатка, Сахалин, Тихий океан, Российская академия наук
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения
Волонтеры на Камчатке были свидетелями осыпания грунта после землетрясения
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения, когда со склонов в море осыпался грунт.
Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются нечасто и редко выживают. Участники волонтерской группы помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина
отправились на Камчатку
, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки.
В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана
была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН
сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков.
"Примерно через 20 минут после того, как ребята на лодке отошли от лагеря, случилось землетрясение. С моря было видно, как осыпаются морские склоны", - сообщает организация "Друзья океана".
В своем Telegram-канале руководитель Дальневосточного проекта по исследованию косаток Татьяна Ивкович показала на видео, как со склонов на побережье осыпается грунт.
"Только что у нас случилось землетрясение. Сейчас покажу результат. Идут осыпи. Там наша лодка стоит на берегу – главное, чтобы на нее ничего не упало", - говорит Ивкович на видео.
Также волонтеры сообщают, что пока встретить семью косаток с пострадавшим детенышем не удалось, продолжаются ежедневные выходы в море.