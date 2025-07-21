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Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения - РИА Новости, 21.07.2025
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04:42 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/volontery-2030332053.html
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения - РИА Новости, 21.07.2025
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения
Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:42:00+03:00
2025-07-21T04:42:00+03:00
камчатка
сахалин
тихий океан
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения, когда со склонов в море осыпался грунт. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются нечасто и редко выживают. Участники волонтерской группы помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина отправились на Камчатку, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки. В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков. "Примерно через 20 минут после того, как ребята на лодке отошли от лагеря, случилось землетрясение. С моря было видно, как осыпаются морские склоны", - сообщает организация "Друзья океана". В своем Telegram-канале руководитель Дальневосточного проекта по исследованию косаток Татьяна Ивкович показала на видео, как со склонов на побережье осыпается грунт. "Только что у нас случилось землетрясение. Сейчас покажу результат. Идут осыпи. Там наша лодка стоит на берегу – главное, чтобы на нее ничего не упало", - говорит Ивкович на видео. Также волонтеры сообщают, что пока встретить семью косаток с пострадавшим детенышем не удалось, продолжаются ежедневные выходы в море.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030327776.html
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камчатка
сахалин
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камчатка, сахалин, тихий океан, российская академия наук
Камчатка, Сахалин, Тихий океан, Российская академия наук
Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения

Волонтеры на Камчатке были свидетелями осыпания грунта после землетрясения

© РИА НовостиВид на Петропавловск-Камчатский.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
Вид на Петропавловск-Камчатский.. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения, когда со склонов в море осыпался грунт.
Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются нечасто и редко выживают. Участники волонтерской группы помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина отправились на Камчатку, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки.
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после мощных землетрясений
Вчера, 02:45
В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков.
"Примерно через 20 минут после того, как ребята на лодке отошли от лагеря, случилось землетрясение. С моря было видно, как осыпаются морские склоны", - сообщает организация "Друзья океана".
В своем Telegram-канале руководитель Дальневосточного проекта по исследованию косаток Татьяна Ивкович показала на видео, как со склонов на побережье осыпается грунт.
"Только что у нас случилось землетрясение. Сейчас покажу результат. Идут осыпи. Там наша лодка стоит на берегу – главное, чтобы на нее ничего не упало", - говорит Ивкович на видео.
Также волонтеры сообщают, что пока встретить семью косаток с пострадавшим детенышем не удалось, продолжаются ежедневные выходы в море.
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Жительница Камчатки рассказала о самом сильном толчке землетрясения
20 июля, 13:04
 
КамчаткаСахалинТихий океанРоссийская академия наук
 
 
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