https://ria.ru/20250721/volontery-2030332053.html

Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения

Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения - РИА Новости, 21.07.2025

Волонтеры на Камчатке стали свидетелями последствий мощного землетрясения

Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T04:42:00+03:00

2025-07-21T04:42:00+03:00

2025-07-21T04:42:00+03:00

камчатка

сахалин

тихий океан

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Волонтеры, которые пытаются выследить и освободить от пластикового кольца детеныша косатки на Камчатке, стали свидетелями последствий мощного землетрясения, когда со склонов в море осыпался грунт. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются нечасто и редко выживают. Участники волонтерской группы помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина отправились на Камчатку, чтобы помочь местным активистам освободить детеныша косатки. В воскресенье на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сообщил РИА Новости в понедельник, что после мощных землетрясений произошло порядка 400 афтершоков. "Примерно через 20 минут после того, как ребята на лодке отошли от лагеря, случилось землетрясение. С моря было видно, как осыпаются морские склоны", - сообщает организация "Друзья океана". В своем Telegram-канале руководитель Дальневосточного проекта по исследованию косаток Татьяна Ивкович показала на видео, как со склонов на побережье осыпается грунт. "Только что у нас случилось землетрясение. Сейчас покажу результат. Идут осыпи. Там наша лодка стоит на берегу – главное, чтобы на нее ничего не упало", - говорит Ивкович на видео. Также волонтеры сообщают, что пока встретить семью косаток с пострадавшим детенышем не удалось, продолжаются ежедневные выходы в море.

https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030327776.html

https://ria.ru/20250720/kamchatka-2030258770.html

камчатка

сахалин

тихий океан

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камчатка, сахалин, тихий океан, российская академия наук