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Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.07.2025
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10:39 21.07.2025 (обновлено: 17:00 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/vojska-2030364687.html
Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении
Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.07.2025
Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении
Подразделения российских войск на великоновоселковском направлении Донецкой Народной Республики освобождают населенные пункты у границы с Днепропетровской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T10:39:00+03:00
2025-07-21T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
денис пушилин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск на великоновоселковском направлении Донецкой Народной Республики освобождают населенные пункты у границы с Днепропетровской областью и продолжают улучшать свои позиции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На великоновоселковском направлении российские подразделения освобождают населенные пункты уже у границы с Днепропетровской областью и также продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что продолжается охват российскими силами города Красноармейска, основные боевые действия на красноармейском направлении развернулись в районе Удачного. "Также Новоэкономическое – населенный пункт, после освобождения которого, мы понимаем, что противник окажется в крайне затруднительном положении в районе самого Димитрова. Да и продвижение в направлении (города - ред.) Родинского мы фиксируем, что тоже говорит о серьезных улучшениях наших позиций", - добавил глава ДНР. По информации Пушилина, на краснолиманском направлении основные боевые действия развернулись в районе Зеленой Долины, где противник пытается вернуть утраченные позиции, потому что находится в затруднительном положении.
https://ria.ru/20250720/vs-2030256195.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Красноармейск, Денис Пушилин
Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении

Пушилин: ВС РФ улучшают позиции на Великоновоселковском направлении в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск на великоновоселковском направлении Донецкой Народной Республики освобождают населенные пункты у границы с Днепропетровской областью и продолжают улучшать свои позиции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На великоновоселковском направлении российские подразделения освобождают населенные пункты уже у границы с Днепропетровской областью и также продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Он отметил, что продолжается охват российскими силами города Красноармейска, основные боевые действия на красноармейском направлении развернулись в районе Удачного.
"Также Новоэкономическое – населенный пункт, после освобождения которого, мы понимаем, что противник окажется в крайне затруднительном положении в районе самого Димитрова. Да и продвижение в направлении (города - ред.) Родинского мы фиксируем, что тоже говорит о серьезных улучшениях наших позиций", - добавил глава ДНР.
По информации Пушилина, на краснолиманском направлении основные боевые действия развернулись в районе Зеленой Долины, где противник пытается вернуть утраченные позиции, потому что находится в затруднительном положении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьКрасноармейскДенис Пушилин
 
 
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