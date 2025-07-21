https://ria.ru/20250721/vojska-2030364687.html

Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении

Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 21.07.2025

Пушилин: бойцы улучшают позиции на Великоновоселковском направлении

Подразделения российских войск на великоновоселковском направлении Донецкой Народной Республики освобождают населенные пункты у границы с Днепропетровской... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:39:00+03:00

2025-07-21T10:39:00+03:00

2025-07-21T17:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

днепропетровская область

красноармейск

денис пушилин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск на великоновоселковском направлении Донецкой Народной Республики освобождают населенные пункты у границы с Днепропетровской областью и продолжают улучшать свои позиции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На великоновоселковском направлении российские подразделения освобождают населенные пункты уже у границы с Днепропетровской областью и также продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что продолжается охват российскими силами города Красноармейска, основные боевые действия на красноармейском направлении развернулись в районе Удачного. "Также Новоэкономическое – населенный пункт, после освобождения которого, мы понимаем, что противник окажется в крайне затруднительном положении в районе самого Димитрова. Да и продвижение в направлении (города - ред.) Родинского мы фиксируем, что тоже говорит о серьезных улучшениях наших позиций", - добавил глава ДНР. По информации Пушилина, на краснолиманском направлении основные боевые действия развернулись в районе Зеленой Долины, где противник пытается вернуть утраченные позиции, потому что находится в затруднительном положении.

https://ria.ru/20250720/vs-2030256195.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

красноармейск

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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, денис пушилин