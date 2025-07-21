https://ria.ru/20250721/uroven--2030382635.html

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкого

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкого - РИА Новости, 21.07.2025

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкого

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки, сообщил РИА Новости представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского... РИА Новости, 21.07.2025

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки, сообщил РИА Новости представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ). "В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот", — сказал собеседник агентства.По его словам, уровень моря начал интенсивно снижаться после 2020 года, а с 2022 по 2023-й он упал на 29 сантиметров. Как поясняют специалисты, на ситуацию влияет прежде всего усиливающееся испарение воды с поверхности моря и рек из-за увеличения выбросов парниковых газов и повышения температуры, а также активное потребление воды из рек, впадающих в Каспий. Особенно снижение уровня моря заметно на наиболее мелководной северной части в России и Казахстане, добавил представитель КаспНИРХ. Он отметил, что уменьшение пресноводного стока Волги и понижение уровня воды в Каспии влияет на воспроизводство местных рыб, например килек или морских каспийских сельдей. Вместе с тем обмеление создает и новые биотопы, формирует новую дельту Волги. Так, в последние годы выросла популяция жереха — эта промысловая рыба нашла себе новые места нагула во вновь образовавшихся водотоках. По словам собеседника агентства, если в ближайшие пять-шесть лет маловодье на Волге сохранится, то уровень Каспийского моря может понизиться еще на метр.

https://ria.ru/20250608/okeanolog-2021585730.html

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каспийское море, россия, казахстан, в мире