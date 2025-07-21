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На Украине нашествие саранчи создало угрозу для урожая - РИА Новости, 21.07.2025
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16:45 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030445550.html
На Украине нашествие саранчи создало угрозу для урожая
На Украине нашествие саранчи создало угрозу для урожая - РИА Новости, 21.07.2025
На Украине нашествие саранчи создало угрозу для урожая
Нашествие саранчи в Днепропетровской области на Украине создало серьезную угрозу для урожая, сообщает украинское издание "Наш город". РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:45:00+03:00
2025-07-21T16:45:00+03:00
в мире
днепропетровская область
украина
винницкая область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нашествие саранчи в Днепропетровской области на Украине создало серьезную угрозу для урожая, сообщает украинское издание "Наш город". "В Днепропетровской области зафиксировано распространение саранчи, которая представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных посевов из-за засушливой погоды и нехватки осадков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что больше всего от саранчи страдают посевы подсолнечника.
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в мире, днепропетровская область, украина, винницкая область, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы Украины
На Украине нашествие саранчи создало угрозу для урожая

Саранча в Днепропетровской области создала угрозу для урожая

© CC BY 2.0 / Gilles San MartinСаранча
Саранча - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© CC BY 2.0 / Gilles San Martin
Саранча. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нашествие саранчи в Днепропетровской области на Украине создало серьезную угрозу для урожая, сообщает украинское издание "Наш город".
Днепропетровской области зафиксировано распространение саранчи, которая представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных посевов из-за засушливой погоды и нехватки осадков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что насекомые уже нанесли ущерб посевам в Одесской и Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что больше всего от саранчи страдают посевы подсолнечника.
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В миреДнепропетровская областьУкраинаВинницкая областьВооруженные силы Украины
 
 
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