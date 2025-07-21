https://ria.ru/20250721/ukraina-2030399869.html

NYT: на Украине пожаловались на недостаток денег на производство минометов

NYT: на Украине пожаловались на недостаток денег на производство минометов - РИА Новости, 21.07.2025

NYT: на Украине пожаловались на недостаток денег на производство минометов

Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:28:00+03:00

2025-07-21T13:28:00+03:00

2025-07-21T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с украинским министерством обороны на производство минометов не были выполнены из-за недостатка средств, сообщает газета New York Times. "Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов... были не выполнены из-за недостатка финансирования", - говорится в публикации, которая ссылается на Бельбаса. Издание также указывает на то, что у Киева нет средств, чтобы самостоятельно разработать и произвести системы ПВО. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что всего 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, произведено на Украине. На полях саммита НАТО в Гааге он выпрашивал деньги на оружие, сетуя, что 40% оборонного производства Украины недофинансировано. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. На саммите "Большой семерки" (G7) 18 июня он попросил ежегодно выделять 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что министерство финансов страны планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета. Россия считает, что поставки вооружений и средств на них Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html

https://ria.ru/20250715/nato-2029320761.html

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