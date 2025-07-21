https://ria.ru/20250721/ukraina-2030324503.html

"Это поражение": в Киеве раскрыли, что стало с Зеленским после слов Мерца

"Это поражение": в Киеве раскрыли, что стало с Зеленским после слов Мерца - РИА Новости, 21.07.2025

"Это поражение": в Киеве раскрыли, что стало с Зеленским после слов Мерца

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что сейчас вступление Украины в ЕС невозможно, является поражением для политики Владимира Зеленского, заявил в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T01:39:00+03:00

2025-07-21T01:39:00+03:00

2025-07-21T06:54:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

фридрих мерц

александр дубинский

евросоюз

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что сейчас вступление Украины в ЕС невозможно, является поражением для политики Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."По сути, это поражение всей идеологической доктрины Зеленского — ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, в которую мы вольемся, и НАТО, которое нас обезопасит", — написал он.По словам политика, сейчас европейские лидеры ясно дают понять, что ни в одно из объединений, членство в которых обещал глава киевского режима, Украину принимать не намерены."Ну, хоть сказали. И на этом спасибо", — сыронизировал Дубинский.В пятницу Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в европейское объединение может быть реализовано только после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса.Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, членство в ЕС едва ли возможно. Он также подчеркнул, что процесс растянется на годы.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030215954.html

https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, фридрих мерц, александр дубинский, евросоюз, нато