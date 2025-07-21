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"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней

"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней - РИА Новости, 21.07.2025

"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней

"Я вижу, как линия фронта на земле распадается, — захлебывается слезами немецкий суетолог Юлиан Репке, три года назад предрекавший безоговорочную победу... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T08:00:00+03:00

2025-07-21T08:00:00+03:00

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"Я вижу, как линия фронта на земле распадается, — захлебывается слезами немецкий суетолог Юлиан Репке, три года назад предрекавший безоговорочную победу Украине. — Многие украинские села защищают от силы десяток солдат или меньше. В то время как российские войска продвигаются со скоростью до четырех километров в день и уничтожают около двадцати украинских транспортных средств ежедневно, я спрашиваю себя, почему это катастрофическое развитие событий не подвергается осмыслению ни в Киеве, ни в Берлине".Ну, давай-давай, поплачь еще, Юлиан. Сейчас мы тебе все объясним на карточках.Во-первых, тактика киевских — поднакопить БПЛА и время от времени ударять по России, попытавшись усложнить работу наших аэропортов и железных дорог, — не работает от слова "совсем". Наши граждане прекрасно понимают, чего от них хочет противник, и не ведутся на эти провокации. В наших бойцах наглость врага, наоборот, будит здоровую спортивную злость. В результате, да, Юлиан, "российские войска продвигаются". Неостановимо и с нарастающей скоростью.Во-вторых, аховое положение дел в ВСУ невозможно поправить слезными призывами дать оружие, срочно дать оружие, дать еще больше оружия и поверх закидать деньгами. На Украине просто не хватает людей.То есть люди, которые заберут деньги и распихают их по карманам, в наличии имеются, их даже слишком много. А вот воевать некому: катастрофическое положение ВСУ обусловлено дефицитом и низким качеством мобиков. Хлопцы научились ховаться от тэцэкашников, а в последнее время даже стали людоловов расстреливать — аккурат из только что выданного оружия.Но даже если эти бедолаги и попадают на передок, то толку от них там никакого нет — они просто отдают свои жизни за то, чтобы обвал украинского фронта не выглядел слишком уж пугающе, а растянулся бы во времени, словно снятый в замедленной съемке.В таких обстоятельствах пятьдесят дней, которые Трамп выделил сторонам украинского конфликта для достижения соглашения, выглядят для Украины чистым издевательством. Что там могут успеть за это время? Наловить новых людей, выучить их, мотивировать — это задача на годы вперед. Создать свой военпром — план на десятилетия.Та же история с обещанными поставками западного оружия. Их просто невозможно организовать за такой смехотворный срок. Своих "Пэтриотов" самим американцам не хватает, значит, надо их производить, а это тоже весьма долгосрочная задача.За пятьдесят дней можно разве что успеть стребовать с европейцев миллиарды евро на американское оружие для Украины, которое будет поставлено... ну, когда-нибудь. Бывают же чудеса на свете. Верим, ждем, пишите письма.Впрочем, европейские страны не торопятся выстраиваться в очередь, сжимая в потных кулачках свои миллиарды. Члены ЕС один за другим отказываются от американских поставок. Думается, их тоже напрягает краткосрочный горизонт планирования: деньги-то они отдать успеют, контракты заключат, а там вдруг, глядь, а никакой Украины уже и нету.Динамика событий на земле прозрачно намекает, что б. УССР кончится очень скоро. Изменить положение дел на фронте за пятьдесят дней для Киева нереально. Поэтому там внезапно вылезли с нестандартной инициативой — попросили Москву провести третий раунд мирных переговоров. Удивительно, не правда ли, какой поворот? Так упирались, столько кривлялись и вдруг сами просятся за стол переговоров. Зеленский опять заныл, что хочет видеть Путина.Неконтролируемый крах Украины может рикошетом ударить по Трампу: его внутренние и внешние враги непременно обвинят его во "втором Афганистане". России тоже не нужно под боком огромное Дикое поле с толпами беженцев, потенциальных террористов и вооруженных неадекватов.Однако есть в строительстве термин "контролируемый снос", и это именно то, что требуется Украине. Разумеется, процесс должен идти под присмотром мировых лидеров. И тут открывается истинный смысл идеи Трампа насчет пятидесяти дней.Аккурат по истечении этого срока в КНР будут праздновать 80-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны. На эти дни в начале сентября Си Цзиньпин пригласил в Пекин Владимира Путина. Китайские товарищи не опровергли информацию о том, что китайский лидер пригласил еще и Дональда Трампа.Сейчас у американского лидера есть две возможности выйти из украинского конфликта. Дождаться, когда Киев падет, и получить вал негатива. Или — красиво и культурно решить судьбу Украины вместе с лидерами двух других сверхдержав и обрести заслуженную славу миротворца.Говорить с Путиным и Си Цзиньпином — это Трампу по мерке, это люди схожего исторического масштаба, схожих возможностей. Цацкаться с недопрезидентом недостраны или возиться с европейскими карликами — это просто терять время, размениваясь по мелочам.Хочется думать, что американский президент сделает правильный выбор, а 3 сентября в Пекине станет днем, когда уставший от войны мир сможет наконец-то перевернуть календарь и вздохнуть свободно.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

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