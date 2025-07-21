Рейтинг@Mail.ru
Турция полностью готова к членству в Евросоюзе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/turtsiya-2030395847.html
Турция полностью готова к членству в Евросоюзе, заявил Эрдоган
Турция полностью готова к членству в Евросоюзе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 21.07.2025
Турция полностью готова к членству в Евросоюзе, заявил Эрдоган
Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе, организация также нуждается в республике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:05:00+03:00
2025-07-21T13:05:00+03:00
в мире
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_388:145:2811:1508_1920x0_80_0_0_1b9f16ffc7811a107d2ac2d0097a51be.jpg
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе, организация также нуждается в республике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели - полноправному членству. Когда ЕС решает этот вопрос стратегически и дальновидно, для них нет никаких препятствий для принятия немедленных мер", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). По его словам, политические барьеры против Турции должны быть срочно устранены. "Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения на справедливой и равноправной основе… Если принять во внимание события в Европе и вокруг нее, а также разногласия внутри ЕС, то станет очевидной потребность ЕС в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция. Как я уже говорил, Турция - это последний выход перед мостом для ЕС. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших, навязчивых политических представлений может стать шагом, который позволит Европейскому союзу вступить в новую эру и устремить его в будущее. Как Турция мы готовы к полноправному членству", - сказал Эрдоган. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
https://ria.ru/20250507/ep-2015602139.html
https://ria.ru/20250324/es-2007059996.html
турция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006379237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f448893ac5507995376b789dc5d147a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Турция полностью готова к членству в Евросоюзе, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турция полностью готова к полноправному членству в Евросоюзе, организация также нуждается в республике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели - полноправному членству. Когда ЕС решает этот вопрос стратегически и дальновидно, для них нет никаких препятствий для принятия немедленных мер", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ЕП выступил против возобновления процедуры вступления Турции в ЕС
7 мая, 16:44
По его словам, политические барьеры против Турции должны быть срочно устранены.
"Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения на справедливой и равноправной основе… Если принять во внимание события в Европе и вокруг нее, а также разногласия внутри ЕС, то станет очевидной потребность ЕС в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция. Как я уже говорил, Турция - это последний выход перед мостом для ЕС. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших, навязчивых политических представлений может стать шагом, который позволит Европейскому союзу вступить в новую эру и устремить его в будущее. Как Турция мы готовы к полноправному членству", - сказал Эрдоган.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Флаги ЕС и Турции - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ЕС может привлечь Турцию для своих планов по перевооружению, пишут СМИ
24 марта, 20:51
 
В миреТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала