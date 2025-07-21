Bloomberg: ЕС готов согласиться на невыгодную сделку с США по пошлинам
Bloomberg: ЕС готов заключить с США невыгодную сделку, чтобы выйти из тупика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Чиновники в Евросоюзе готовы заключить с США невыгодную для блока сделку по пошлинам, чтобы "выйти из тупика" до истечения срока, обозначенного американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
"Чиновники в Брюсселе готовы согласиться на заключение непропорциональной сделки в пользу США, если это будет необходимо для того, чтобы выйти из тупика до истечения крайнего срока", - говорится в сообщении.
По словам собеседников агентства, обе стороны пока еще не добились решающего прорыва в переговорах. При этом источники подчеркнули, что некоторые страны-члены ЕС открыты для более высоких пошлинных ставок при условии обеспечения достаточного количества послаблений в тех или иных секторах.
Как указывает Блумберг, на фоне "уменьшения" перспектив положительного исхода переговоров, Брюссель, скорее всего, начнет подготовку плана действий на случай, если соглашения с Вашингтоном так и не удастся достичь.
"Любые существенные контрмеры скорее всего спровоцируют еще более масштабный раскол в трансатлантической торговле", - заключает агентство.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.