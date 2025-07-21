Рейтинг@Mail.ru
Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом" - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 21.07.2025 (обновлено: 16:22 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/tramp-2030342266.html
Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом"
Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом" - РИА Новости, 21.07.2025
Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом"
Дональда Трампа можно смело назвать "цифровым президентом" из-за пристального внимания к технологиям, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:54:00+03:00
2025-07-21T16:22:00+03:00
сша
дональд трамп
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a24430d595797d98d61f355952c242bd.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дональда Трампа можно смело назвать "цифровым президентом" из-за пристального внимания к технологиям, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН Наталья Цветкова. "Дональда Трампа можно назвать "цифровым президентом". Его главная особенность — перенос процесса принятия политических решений в цифровую среду", — сказала она. Эксперт добавила, что Трамп разрушает традиционные политические институты и основы привычной международной политики. "Президент США переступает через бюрократию, дипломатов и традиционные СМИ и напрямую выходит на своих фолловеров — пользователей социальных сетей во всех странах. Такими действиями Трамп подрывает традиционную международную политику и дипломатию, существовавшую с XIX века", — подчеркнула Цветкова. По ее словам, Трамп стал первым президентом, который осознанно встроился в логику так называемого технополярного мира, где влияние цифровых платформ и лидеров Big Tech сравнимо с мощью государств.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030340712.html
https://ria.ru/20250721/ssha-2030338319.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_070ecd69c18deb176ab03b32f4e50f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, российская академия наук
США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом"

Историк Цветкова: Трампа можно считать настоящим цифровым президентом

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дональда Трампа можно смело назвать "цифровым президентом" из-за пристального внимания к технологиям, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН Наталья Цветкова.
"Дональда Трампа можно назвать "цифровым президентом". Его главная особенность — перенос процесса принятия политических решений в цифровую среду", — сказала она.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию
Вчера, 07:28
Эксперт добавила, что Трамп разрушает традиционные политические институты и основы привычной международной политики.
"Президент США переступает через бюрократию, дипломатов и традиционные СМИ и напрямую выходит на своих фолловеров — пользователей социальных сетей во всех странах. Такими действиями Трамп подрывает традиционную международную политику и дипломатию, существовавшую с XIX века", — подчеркнула Цветкова.
По ее словам, Трамп стал первым президентом, который осознанно встроился в логику так называемого технополярного мира, где влияние цифровых платформ и лидеров Big Tech сравнимо с мощью государств.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт
Вчера, 07:01
 
СШАДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала