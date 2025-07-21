https://ria.ru/20250721/tramp-2030342266.html

Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом"

Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом" - РИА Новости, 21.07.2025

Историк: Трампа можно считать настоящим "цифровым президентом"

Дональда Трампа можно смело назвать "цифровым президентом" из-за пристального внимания к технологиям, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:54:00+03:00

2025-07-21T07:54:00+03:00

2025-07-21T16:22:00+03:00

сша

дональд трамп

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Дональда Трампа можно смело назвать "цифровым президентом" из-за пристального внимания к технологиям, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН Наталья Цветкова. "Дональда Трампа можно назвать "цифровым президентом". Его главная особенность — перенос процесса принятия политических решений в цифровую среду", — сказала она. Эксперт добавила, что Трамп разрушает традиционные политические институты и основы привычной международной политики. "Президент США переступает через бюрократию, дипломатов и традиционные СМИ и напрямую выходит на своих фолловеров — пользователей социальных сетей во всех странах. Такими действиями Трамп подрывает традиционную международную политику и дипломатию, существовавшую с XIX века", — подчеркнула Цветкова. По ее словам, Трамп стал первым президентом, который осознанно встроился в логику так называемого технополярного мира, где влияние цифровых платформ и лидеров Big Tech сравнимо с мощью государств.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030340712.html

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сша, дональд трамп, российская академия наук