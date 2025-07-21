https://ria.ru/20250721/tramp-2030330058.html

Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт

Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025

Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:34:00+03:00

2025-07-21T03:34:00+03:00

2025-07-21T03:34:00+03:00

сша

америка

дональд трамп

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Трамп как политический прагматик пытается сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к традиционной политике национализма и точечного империализма, схожей с доктриной Монро", - сказала Цветкова. Она добавила, что Трамп желает вернуться к американскому реализму и не хочет продолжать распространять демократические ценности в мире, как это было в 1990-е годы. Военный или политический конфликт допускается только в случае угрозы интересам самой Америки, подчеркнула Цветкова.

https://ria.ru/20250721/tramp-2030324811.html

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сша, америка, дональд трамп, российская академия наук