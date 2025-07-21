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Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025
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03:34 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/tramp-2030330058.html
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:34:00+03:00
2025-07-21T03:34:00+03:00
сша
америка
дональд трамп
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Трамп как политический прагматик пытается сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к традиционной политике национализма и точечного империализма, схожей с доктриной Монро", - сказала Цветкова. Она добавила, что Трамп желает вернуться к американскому реализму и не хочет продолжать распространять демократические ценности в мире, как это было в 1990-е годы. Военный или политический конфликт допускается только в случае угрозы интересам самой Америки, подчеркнула Цветкова.
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сша, америка, дональд трамп, российская академия наук
США, Америка, Дональд Трамп, Российская академия наук
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт

Историк Цветкова: Трамп возвращается к американскому национализму

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.
"Трамп как политический прагматик пытается сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к традиционной политике национализма и точечного империализма, схожей с доктриной Монро", - сказала Цветкова.
Она добавила, что Трамп желает вернуться к американскому реализму и не хочет продолжать распространять демократические ценности в мире, как это было в 1990-е годы. Военный или политический конфликт допускается только в случае угрозы интересам самой Америки, подчеркнула Цветкова.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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СШААмерикаДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
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