https://ria.ru/20250721/tramp-2030330058.html
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T03:34:00+03:00
2025-07-21T03:34:00+03:00
2025-07-21T03:34:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп желает сосредоточиться на внутренних проблемах США и вернуться к политике американского национализма, напоминающей доктрину Монро, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Трамп как политический прагматик пытается сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к традиционной политике национализма и точечного империализма, схожей с доктриной Монро", - сказала Цветкова. Она добавила, что Трамп желает вернуться к американскому реализму и не хочет продолжать распространять демократические ценности в мире, как это было в 1990-е годы. Военный или политический конфликт допускается только в случае угрозы интересам самой Америки, подчеркнула Цветкова.
https://ria.ru/20250721/tramp-2030324811.html
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сша, америка, дональд трамп, российская академия наук
США, Америка, Дональд Трамп, Российская академия наук
Трамп возвращается к американскому национализму, считает эксперт
Историк Цветкова: Трамп возвращается к американскому национализму