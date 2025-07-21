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Эксперт объяснила, зачем Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес" - РИА Новости, 21.07.2025
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01:43 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/tramp-2030324811.html
Эксперт объяснила, зачем Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес"
Эксперт объяснила, зачем Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес" - РИА Новости, 21.07.2025
Эксперт объяснила, зачем Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес"
Президент США Дональд Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес", чтобы обезопасить информационную инфраструктуру страны, такое мнение высказала в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T01:43:00+03:00
2025-07-21T01:43:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес", чтобы обезопасить информационную инфраструктуру страны, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Президент Дональд Трамп поставил вопрос о цифровом суверенитете, призвав прекратить продажу чипов КНР и выстраивать "цифровой железный занавес" для защиты собственной информационной инфраструктуры", - сказала Цветкова. Она подчеркнула, что в современном мире началась эпоха "цифровой обороны". На смену времени распространения демократии и влиянию через изменение политической повестки в других странах пришла совершенно новая эпоха, характерная озабоченностью цифровыми технологиями. Уже никого не интересует, какие ценности несёт та или иная сеть — на кону стоит государственный суверенитет, считает она.
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сша, китай, дональд трамп, российская академия наук
США, Китай, Дональд Трамп, Российская академия наук
Эксперт объяснила, зачем Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес"

Историк Цветкова: Трамп хочет возвести цифровой железный занавес для защиты США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес", чтобы обезопасить информационную инфраструктуру страны, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.
"Президент Дональд Трамп поставил вопрос о цифровом суверенитете, призвав прекратить продажу чипов КНР и выстраивать "цифровой железный занавес" для защиты собственной информационной инфраструктуры", - сказала Цветкова.
Она подчеркнула, что в современном мире началась эпоха "цифровой обороны". На смену времени распространения демократии и влиянию через изменение политической повестки в других странах пришла совершенно новая эпоха, характерная озабоченностью цифровыми технологиями. Уже никого не интересует, какие ценности несёт та или иная сеть — на кону стоит государственный суверенитет, считает она.
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