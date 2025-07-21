https://ria.ru/20250721/telegram-2030459932.html

Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки в Telegram

Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки в Telegram - РИА Новости, 21.07.2025

Дуров сообщил о мошенниках, вымогающих платные подарки в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о мошенниках, которые вымогают платные подарки и грозятся раскрыть личную информацию пользователей. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T17:26:00+03:00

2025-07-21T17:26:00+03:00

2025-07-21T18:09:00+03:00

технологии

павел дуров

telegram

происшествия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о мошенниках, которые вымогают платные подарки и грозятся раскрыть личную информацию пользователей."Редкие подарки Telegram, номера и имена пользователей, которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов, теперь продаются за более чем 100 тысяч долларов. <…> Мы наблюдаем, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные коллекционные предметы", — написал он в своем канале.Кроме того, некоторые каналы вымогают деньги, угрожая раскрыть личную информацию или конфиденциальные данные, а кое-кто превратил это в бизнес-модель, публикуя компрометирующие посты и требуя плату за их удаление. Дуров подчеркнул, что такие действия незаконны и аморальны, и посоветовал жертвам шантажа сразу же сообщать об этом. Он предложил отправлять ему личные сообщения с как можно большим количеством доказательств. Злоумышленников будут удалять из Telegram, заверил основатель мессенджера.

https://ria.ru/20250721/moshenniki-2030332238.html

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технологии, павел дуров, telegram, происшествия