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Белый дом исключил WSJ из пула журналистов, освещающих поездку Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
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22:50 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/ssha-2030508790.html
Белый дом исключил WSJ из пула журналистов, освещающих поездку Трампа
Белый дом исключил WSJ из пула журналистов, освещающих поездку Трампа - РИА Новости, 21.07.2025
Белый дом исключил WSJ из пула журналистов, освещающих поездку Трампа
Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщил портал... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T22:50:00+03:00
2025-07-21T22:50:00+03:00
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сша
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джеффри эпштейн
politico
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщил портал Politico со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт. Решение последовало за публикацией Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Трамп в 2003 году якобы направил обвиненному в растлении несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие рисунок непристойного характера с личной подписью. Сам Трамп подал на издание в суд, обвинив его в клевете. Как отмечали ранее юристы главы государства, Wall Street Journal не опубликовала ни сам рисунок, ни сопроводительное письмо, на которые ссылались авторы статьи. "Как подтвердил апелляционный суд, ни Wall Street Journal, ни какое-либо иное СМИ не имеет гарантированного права на доступ к президенту: ни в Овальном кабинете, ни на борту президентского борта, ни в других рабочих пространствах", - заявила Левитт, слова которой привел портал Politico. Пресс-секретарь добавила, что из-за "ложного и клеветнического поведения" газета не включена в список из 13 СМИ, сопровождающих Трампа в поездке в Шотландию. В WSJ ситуацию пока не прокомментировали. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250721/otdykh-2030423001.html
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в мире, сша, шотландия, нью-йорк (город), дональд трамп, джеффри эпштейн, politico
В мире, США, Шотландия, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Politico
Белый дом исключил WSJ из пула журналистов, освещающих поездку Трампа

Politico: Белый дом исключил WSJ из пула журналистов, освещающих поездку Трампа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщил портал Politico со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Решение последовало за публикацией Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Трамп в 2003 году якобы направил обвиненному в растлении несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну на 50-летие рисунок непристойного характера с личной подписью. Сам Трамп подал на издание в суд, обвинив его в клевете. Как отмечали ранее юристы главы государства, Wall Street Journal не опубликовала ни сам рисунок, ни сопроводительное письмо, на которые ссылались авторы статьи.
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"Как подтвердил апелляционный суд, ни Wall Street Journal, ни какое-либо иное СМИ не имеет гарантированного права на доступ к президенту: ни в Овальном кабинете, ни на борту президентского борта, ни в других рабочих пространствах", - заявила Левитт, слова которой привел портал Politico.
Пресс-секретарь добавила, что из-за "ложного и клеветнического поведения" газета не включена в список из 13 СМИ, сопровождающих Трампа в поездке в Шотландию.
В WSJ ситуацию пока не прокомментировали.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
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В миреСШАШотландияНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжеффри ЭпштейнPolitico
 
 
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