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Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию
Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию - РИА Новости, 21.07.2025
Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию
Новая политическая партия, объединяющая лидеров технологических компаний, инженеров и программистов, возможно, сейчас рождается в США, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T07:28:00+03:00
2025-07-21T07:28:00+03:00
2025-07-21T17:25:00+03:00
сша
илон маск
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новая политическая партия, объединяющая лидеров технологических компаний, инженеров и программистов, возможно, сейчас рождается в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Можно предположить, что в США рождается новая политическая партия, которая объединяет представителей технологических компаний, разработчиков, инженеров и программистов. Именно такая партия может обрести широкую поддержку среди населения — как гарантия технологической устойчивости и защиты от внешних угроз", — сказала Цветкова. По ее словам, такую партию может создать представитель IT-сектора, однако вряд ли это будет Илон Маск. Скорее всего, его используют как пробный вариант, как первый образ будущего цифрового политика, после чего его роль может быть исчерпана. Однако потребность в политиках, способных управлять сложным цифровым миром, будет только расти, отметила ученый.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030338319.html
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сша, илон маск, российская академия наук
США, Илон Маск, Российская академия наук
Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию
Историк Цветкова: в США может возникнуть новая политическая партия айтишников