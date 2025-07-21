https://ria.ru/20250721/ssha-2030340712.html

Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию

Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию - РИА Новости, 21.07.2025

Эксперт считает, что в США могут создать новую политическую партию

Новая политическая партия, объединяющая лидеров технологических компаний, инженеров и программистов, возможно, сейчас рождается в США, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:28:00+03:00

2025-07-21T07:28:00+03:00

2025-07-21T17:25:00+03:00

сша

илон маск

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новая политическая партия, объединяющая лидеров технологических компаний, инженеров и программистов, возможно, сейчас рождается в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Можно предположить, что в США рождается новая политическая партия, которая объединяет представителей технологических компаний, разработчиков, инженеров и программистов. Именно такая партия может обрести широкую поддержку среди населения — как гарантия технологической устойчивости и защиты от внешних угроз", — сказала Цветкова. По ее словам, такую партию может создать представитель IT-сектора, однако вряд ли это будет Илон Маск. Скорее всего, его используют как пробный вариант, как первый образ будущего цифрового политика, после чего его роль может быть исчерпана. Однако потребность в политиках, способных управлять сложным цифровым миром, будет только расти, отметила ученый.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030338319.html

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сша, илон маск, российская академия наук