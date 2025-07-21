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Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025
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07:01 21.07.2025 (обновлено: 17:18 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ssha-2030338319.html
Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт
Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025
Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт
Влияние технологических лидеров Кремниевой долины и представителей ИТ-сектора растет в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая РИА Новости, 21.07.2025
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сша
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Влияние технологических лидеров Кремниевой долины и представителей ИТ-сектора растет в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Мы наблюдаем, как внутри США формируется новый политический процесс: растет влияние технологических лидеров Кремниевой долины и появляются первые "цифровые политики" из числа представителей ИТ-сектора", — отметила Цветкова. Она подчеркнула, что внутриполитический процесс, связанный с развитием технологий, наносит удар по традиционной двухпартийной системе США. "Это размывает двухпартийную систему США, влияет не только на политику самих США, но и меняет правила игры в международных отношениях", — добавила Цветкова.
https://ria.ru/20250721/politika-2030332951.html
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сша, российская академия наук
США, Российская академия наук
Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт

Историк Цветкова: влияние в США представителей технологической элиты растет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Влияние технологических лидеров Кремниевой долины и представителей ИТ-сектора растет в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.
"Мы наблюдаем, как внутри США формируется новый политический процесс: растет влияние технологических лидеров Кремниевой долины и появляются первые "цифровые политики" из числа представителей ИТ-сектора", — отметила Цветкова.
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Она подчеркнула, что внутриполитический процесс, связанный с развитием технологий, наносит удар по традиционной двухпартийной системе США.
"Это размывает двухпартийную систему США, влияет не только на политику самих США, но и меняет правила игры в международных отношениях", — добавила Цветкова.
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СШАРоссийская академия наук
 
 
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