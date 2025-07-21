https://ria.ru/20250721/ssha-2030338319.html

Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт

Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025

Влияние в США представителей технологической элиты растет, считает эксперт

Влияние технологических лидеров Кремниевой долины и представителей ИТ-сектора растет в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T07:01:00+03:00

2025-07-21T07:01:00+03:00

2025-07-21T17:18:00+03:00

сша

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Влияние технологических лидеров Кремниевой долины и представителей ИТ-сектора растет в США, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Мы наблюдаем, как внутри США формируется новый политический процесс: растет влияние технологических лидеров Кремниевой долины и появляются первые "цифровые политики" из числа представителей ИТ-сектора", — отметила Цветкова. Она подчеркнула, что внутриполитический процесс, связанный с развитием технологий, наносит удар по традиционной двухпартийной системе США. "Это размывает двухпартийную систему США, влияет не только на политику самих США, но и меняет правила игры в международных отношениях", — добавила Цветкова.

https://ria.ru/20250721/politika-2030332951.html

https://ria.ru/20250721/prioritet-2030331517.html

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сша, российская академия наук