https://ria.ru/20250721/ssha-2030331914.html

США испугались растущей технологической мощи Китая, считает эксперт

США испугались растущей технологической мощи Китая, считает эксперт - РИА Новости, 21.07.2025

США испугались растущей технологической мощи Китая, считает эксперт

Американцы поняли, что Китай со своими информационными технологиями "зашел" на их территорию и распространяет альтернативные ценности, тесня США на... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T04:30:00+03:00

2025-07-21T04:30:00+03:00

2025-07-21T04:30:00+03:00

сша

китай

пекин

российская академия наук

huawei technologies

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Американцы поняли, что Китай со своими информационными технологиями "зашел" на их территорию и распространяет альтернативные ценности, тесня США на информационным фронте, такое мнение высказала в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Американцы поняли, что они теряют рынки сбыта и теряют возможности эффективно распространять свои политические идеи. США осознали, что Китай со своими социальными сетями слишком далеко "зашел" на их территорию и распространяет альтернативную ценностную модель", - отметила Цветкова. Она подчеркнула, что совсем недавно США были уверены в своем превосходстве, однако растущая мощь Китая показала, что в мире появилась новая развитая технологическая держава. "Если в 2010-е годы США были уверены, что их аппаратная продукция - компьютеры, телефоны, подводные кабели и так далее - обеспечат мировое лидерство надолго, Пекин показал в 2020-е годы, что их продукция – от Huawei до Tik-Tok – распространяется в Африке, Латинской Америке, Европе и других регионах. Именно на этом этапе произошло столкновение двух держав –– США и Китая", - добавила Цветкова.

https://ria.ru/20250721/prioritet-2030331517.html

https://ria.ru/20250721/tramp-2030324811.html

сша

китай

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сша, китай, пекин, российская академия наук, huawei technologies