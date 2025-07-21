https://ria.ru/20250721/spetsoperatsiya-2030480190.html

Спецоперация, 21 июля: ВС России нанесли удар по ВПК и аэродромам Украины

Спецоперация, 21 июля: ВС России нанесли удар по ВПК и аэродромам Украины - РИА Новости, 21.07.2025

Спецоперация, 21 июля: ВС России нанесли удар по ВПК и аэродромам Украины

Российские Вооружённые Силы в ночь на 21 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T18:42:00+03:00

2025-07-21T18:42:00+03:00

2025-07-21T18:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ночь на 21 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе ракетами "Кинжал", и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов противника, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены, отметили в российском ведомстве. Кроме того, в сводке сказано, что группировки "Север", "Запад", "Юг", "Центр" "Восток" и "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. За сутки ВСУ потеряли до 1260 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка, девяти боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, военкомату противника, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников. Также были уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США. Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS и 397 украинских беспилотников самолётного типа. Удар по тренировочному лагерю Утром Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами были сбиты 74 украинских беспилотника, в том числе 23 аппарата над Московским регионом, 15 из которых летели на Москву. Также украинские дроны были уничтожены над Курской, Ростовской, Брянской, Калужской, Тульской и один Липецкой областями. В течение дня МО РФ сообщило об уничтожении ещё 33 украинских беспилотников над Московским регионом, Калужской Брянской, Тульской, Смоленской и Орловской областями. Российские Вооружённые Силы с помощью беспилотников "Герань-2" поразили тренировочный лагерь ВСУ у Симоновки в Сумской области, рассказали в понедельник в Минобороны РФ. Подземный склад вооружений 20-го полка Нацгвардии Украины был поражён в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кроме того, по данным Рогова, ВС РФ расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины. Также Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удары по двум военным заводам в Киеве, специализирующимся на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет. Москва проинформирует Издание İndependent türkce (Independent на турецком) со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться в Стамбуле к концу недели, предварительно в среду-четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва проинформирует, как только будет ясность по датам нового раунда переговоров. По его словам, изменений в составе российской делегации не будет. России и Украине предстоит обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию конфликта, добавил Песков. В то же время, он уточнил, что российский и украинский проекты меморандумов диаметрально противоположные, поэтому предстоит большая дипломатическая работа. Конкретных согласованных дат по вероятному третьему раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока нет, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что главой украинской делегации останется Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве стал секретарем СНБО. При этом новый глава минобороны Украины Денис Шмыгаль на них не поедет. Собирался уехать во Францию ФСБ сообщила о задержании в Рязани россиянина – уроженца Молдавии 2001 года рождения, который вёл разведку в интересах ГУР МО Украины. Задержанный с 2024 года через Telegram контактировал с украинской спецслужбой, собирал и передавал данные об одном из подразделений ВС РФ и оборонного предприятия в Рязанской области. Сам задержанный в видео ФСБ рассказал, что собирался уехать во Францию в конце года. Взамен украинская сторона обещала ему помочь выехать во Францию и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, отметили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, задержанный арестован. 50-дневная кампания Китай никогда не поставлял летальные вооружения сторонам конфликта на Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он прокомментировал решение Евросоюза о внесении китайских учреждений в 18-й антироссийский санкционный пакет. Министр обороны Британии Джон Хили собирается предложить 50-дневную кампанию по "вооружению Украины" в рамках заседания контактной группы по помощи Киеву, сообщила газета Telegraph. По данным газеты, Британия и Германия в рамках мероприятия достигнут договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро. Закончились места на кладбищах Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече группы формата "Рамштайн" стал просить шесть миллиардов долларов для покрытия дефицита средств для военных закупок в этом году. Он также просил, чтобы США разрешили закупки систем Patriot и ракет ПВО, а европейские страны предоставили для этого необходимое финансирование. Помимо этого, Шмыгаль призвал союзников Киева учитывать средства для Украины в своих проектах бюджета на следующий год. Владимир Зеленский сталкивается с серьезным давлением как на фронте, так и внутри Украины, говорится в статье британской газеты Financial Times, опубликованной от имени редакционной коллегии издания. Гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался на невыполнение контрактов с украинским министерством обороны на производство минометов из-за недостатка средств, сообщила газета New York Times. На украинских кладбищах закончились свободные места, отведенные под захоронение военных, сообщила газета Monde. Издание отмечает, что власти возводят новые военные кладбища. По данным газеты, на первом участке в районе села Гатное Киевской области, рассчитанном на 10 тысяч могил, уже этим летом начнут хоронить украинских военных, само кладбище планируется на 130-160 тысяч могил.

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https://ria.ru/20250721/rostekh-2030338446.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030343619.html

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030348462.html

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