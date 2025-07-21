Во Франции заблокировали аккаунт Симоньян в X
Симоньян сообщила, что ее аккаунт в X заблокировали во Франции
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее аккаунт в соцсети X заблокирован во Франции.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
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"Мой аккаунт в X (Twitter) заблокировали во Франции. Даже не знаю, чем я насолила Макрону (президенту Франции Эммануэлю Макрону - ред.). Я не говорила, что его жена — мужик", - написала она в Telegram-канале.
В июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей. Апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив её "в развращении Эммануэля Макрона", но всё же оправдал их.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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