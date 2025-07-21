https://ria.ru/20250721/simonyan--2030399750.html

Во Франции заблокировали аккаунт Симоньян в X

Во Франции заблокировали аккаунт Симоньян в X - РИА Новости, 21.07.2025

Во Франции заблокировали аккаунт Симоньян в X

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее аккаунт в соцсети X заблокирован во Франции. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:26:00+03:00

2025-07-21T13:26:00+03:00

2025-07-21T13:59:00+03:00

франция

в мире

украина

москва

эммануэль макрон

маргарита симоньян

youtube

twitter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее аккаунт в соцсети X заблокирован во Франции.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством"."Мой аккаунт в X (Twitter) заблокировали во Франции. Даже не знаю, чем я насолила Макрону (президенту Франции Эммануэлю Макрону - ред.). Я не говорила, что его жена — мужик", - написала она в Telegram-канале.В июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей. Апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив её "в развращении Эммануэля Макрона", но всё же оправдал их.X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240221/kniga-1928789459.html

https://ria.ru/20250717/makron-2029824469.html

франция

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, украина, москва, эммануэль макрон, маргарита симоньян, youtube, twitter, google, илон маск, телеканал rt, миа "россия сегодня"