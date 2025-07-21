https://ria.ru/20250721/samolet-2030433759.html
Минтранс рассказал о ситуации в аэропортах Москвы и Петербурга
Минтранс рассказал о ситуации в аэропортах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 21.07.2025
Минтранс рассказал о ситуации в аэропортах Москвы и Петербурга
Число пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и петербургского "Пулково" не превышает их пропускную способность, в авиагавани Нижнего Новгорода... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T15:59:00+03:00
2025-07-21T15:59:00+03:00
2025-07-21T15:59:00+03:00
нижний новгород
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пулково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и петербургского "Пулково" не превышает их пропускную способность, в авиагавани Нижнего Новгорода превышение составило 84%, сообщили в Минтрансе РФ. "Количество пассажиров в терминалах аэропортов московского узла и "Пулково" не превышает их пропускную способность. В Нижнем Новгороде превышение составило 84%", - сообщили в Минтрансе. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.
https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html
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нижний новгород, россия, пулково (аэропорт), общество, москва, санкт-петербург
Нижний Новгород, Россия, Пулково (аэропорт), Общество, Москва, Санкт-Петербург
Минтранс рассказал о ситуации в аэропортах Москвы и Петербурга
Число пассажиров в терминалах "Пулково" не превысило пропускную способность