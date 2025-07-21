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Умер художник Виктор Сафронов

Умер художник Виктор Сафронов - РИА Новости, 21.07.2025

Умер художник Виктор Сафронов

Народный художник РСФСР из Ульяновска Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте правительства Ульяновской области. РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:07:00+03:00

2025-07-21T16:07:00+03:00

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ульяновск

алексей русских

государственный русский музей

третьяковская галерея

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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Народный художник РСФСР из Ульяновска Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте правительства Ульяновской области. "Народный художник РСФСР скончался 20 июля на 94-м году жизни. Его картины хранятся в музеях страны, в том числе в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее", - сообщили в правительстве региона. Виктор Сафронов жил и работал в Ульяновске с 1969 года. В 1971 году он стал председателем правления Ульяновской организации Союза художников РСФСР. Картины Сафронова были представлены на многочисленных выставках в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Вьетнаме, Корее и многих других странах. Художник внес значительный вклад в воспитание патриотизма и гражданственности, обращаясь к темам, связанным с Великой Отечественной войной и другими сюжетами, отметили в правительстве Ульяновской области. При жизни Виктор Сафронов был удостоен ордена "Знак Почета", серебряной медали имени Грекова, а также золотой медали Академии художеств СССР. Также художник являлся лауреатом нескольких почетных премий: Государственной премии имени Репина, Международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова и других. Среди основных произведений Сафронова - "Портрет внучки главного врача Покровского", "1941 год", "Солдатское письмо", "Гвардейское знамя", "На фронт", "Вернулся" и другие. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования родным и близким художника.

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рсфср, ульяновская область, ульяновск, алексей русских, государственный русский музей, третьяковская галерея, происшествия, виктор сафронов