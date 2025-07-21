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Умер художник Виктор Сафронов - РИА Новости, 21.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:07 21.07.2025 (обновлено: 16:19 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/safronov-2030434934.html
Умер художник Виктор Сафронов
Умер художник Виктор Сафронов - РИА Новости, 21.07.2025
Умер художник Виктор Сафронов
Народный художник РСФСР из Ульяновска Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте правительства Ульяновской области. РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:07:00+03:00
2025-07-21T16:19:00+03:00
рсфср
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
государственный русский музей
третьяковская галерея
происшествия
виктор сафронов
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Народный художник РСФСР из Ульяновска Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте правительства Ульяновской области. "Народный художник РСФСР скончался 20 июля на 94-м году жизни. Его картины хранятся в музеях страны, в том числе в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее", - сообщили в правительстве региона. Виктор Сафронов жил и работал в Ульяновске с 1969 года. В 1971 году он стал председателем правления Ульяновской организации Союза художников РСФСР. Картины Сафронова были представлены на многочисленных выставках в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Вьетнаме, Корее и многих других странах. Художник внес значительный вклад в воспитание патриотизма и гражданственности, обращаясь к темам, связанным с Великой Отечественной войной и другими сюжетами, отметили в правительстве Ульяновской области. При жизни Виктор Сафронов был удостоен ордена "Знак Почета", серебряной медали имени Грекова, а также золотой медали Академии художеств СССР. Также художник являлся лауреатом нескольких почетных премий: Государственной премии имени Репина, Международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова и других. Среди основных произведений Сафронова - "Портрет внучки главного врача Покровского", "1941 год", "Солдатское письмо", "Гвардейское знамя", "На фронт", "Вернулся" и другие. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования родным и близким художника.
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рсфср, ульяновская область, ульяновск, алексей русских, государственный русский музей, третьяковская галерея, происшествия, виктор сафронов
РСФСР, Ульяновская область, Ульяновск, Алексей Русских, Государственный Русский музей, Третьяковская галерея, Происшествия, Виктор Сафронов, Культура
Умер художник Виктор Сафронов

Народный художник РСФСР Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни

© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиНародный художник РСФСР Виктор Сафронов
Народный художник РСФСР Виктор Сафронов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Народный художник РСФСР Виктор Сафронов. Архивное фото
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Народный художник РСФСР из Ульяновска Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте правительства Ульяновской области.
"Народный художник РСФСР скончался 20 июля на 94-м году жизни. Его картины хранятся в музеях страны, в том числе в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее", - сообщили в правительстве региона.
Виктор Сафронов жил и работал в Ульяновске с 1969 года. В 1971 году он стал председателем правления Ульяновской организации Союза художников РСФСР. Картины Сафронова были представлены на многочисленных выставках в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Вьетнаме, Корее и многих других странах. Художник внес значительный вклад в воспитание патриотизма и гражданственности, обращаясь к темам, связанным с Великой Отечественной войной и другими сюжетами, отметили в правительстве Ульяновской области.
При жизни Виктор Сафронов был удостоен ордена "Знак Почета", серебряной медали имени Грекова, а также золотой медали Академии художеств СССР. Также художник являлся лауреатом нескольких почетных премий: Государственной премии имени Репина, Международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова и других.
Среди основных произведений Сафронова - "Портрет внучки главного врача Покровского", "1941 год", "Солдатское письмо", "Гвардейское знамя", "На фронт", "Вернулся" и другие.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования родным и близким художника.
 
КультураРСФСРУльяновская областьУльяновскАлексей РусскихГосударственный Русский музейТретьяковская галереяПроисшествияВиктор Сафронов
 
 
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