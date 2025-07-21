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В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам - РИА Новости, 21.07.2025
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02:51 21.07.2025 (обновлено: 11:06 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/ryukzak-2030327939.html
В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам - РИА Новости, 21.07.2025
В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T02:51:00+03:00
2025-07-21T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. В частности, ГОСТ 35096-2024 рекомендует, чтобы вес ранца для учеников младших классов не превышал 700 грамм без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм. Школьный рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах не из легковоспламеняющихся материалов, а также иметь светоотражающие элементы. Кроме того, ГОСТом вводятся нормативы по устойчивости таких изделий к физическому трению, а красок тканей, из которых они изготовлены, – к воздействию пота. Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html
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В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам

ГОСТ с рекомендациями по школьным рюкзакам с 1 августа вступит в силу

© РИА Новости / Владимир ФедоренкШкольный рюкзак
Школьный рюкзак - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренк
Школьный рюкзак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
В частности, ГОСТ 35096-2024 рекомендует, чтобы вес ранца для учеников младших классов не превышал 700 грамм без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм.
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Школьный рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах не из легковоспламеняющихся материалов, а также иметь светоотражающие элементы.
Кроме того, ГОСТом вводятся нормативы по устойчивости таких изделий к физическому трению, а красок тканей, из которых они изготовлены, – к воздействию пота.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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