https://ria.ru/20250721/ryukzak-2030327939.html

В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам

В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам - РИА Новости, 21.07.2025

В августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам

Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Школьные рюкзаки должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическому воздействию и не выцветать, следует из рекомендаций ГОСТа, вступающего в силу в России с 1 августа этого года, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. В частности, ГОСТ 35096-2024 рекомендует, чтобы вес ранца для учеников младших классов не превышал 700 грамм без учета этикеток и дополнительных элементов, входящих в комплект изделия. Для учеников старших классов рекомендация составляет 1 килограмм. Школьный рюкзак должен быть выполнен в контрастных цветах не из легковоспламеняющихся материалов, а также иметь светоотражающие элементы. Кроме того, ГОСТом вводятся нормативы по устойчивости таких изделий к физическому трению, а красок тканей, из которых они изготовлены, – к воздействию пота. Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html

https://ria.ru/20250709/shkola-2028048278.html

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