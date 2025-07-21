https://ria.ru/20250721/rossiya-2030413525.html

НПС стремится стать флагманом в инфраструктурном строительстве за рубежом

НПС стремится стать флагманом в инфраструктурном строительстве за рубежом - РИА Новости, 21.07.2025

НПС стремится стать флагманом в инфраструктурном строительстве за рубежом

Инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" (НПС) рассматривает возможность участия в строительстве объектов в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также в... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:40:00+03:00

2025-07-21T14:41:00+03:00

монголия

ближний восток

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" (НПС) рассматривает возможность участия в строительстве объектов в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также в Монголии, ставит задачу на среднесрочную перспективу стать флагманской российской компанией в инфраструктурном строительстве за рубежом, рассказал в интервью РБК гендиректор и совладелец холдинга Алексей Крапивин. "Мы, естественно, сталкиваемся с теми же сложностями, с которыми сталкиваются вероятно все российские компании за рубежом. Но сложности преодолимы, и НПС продолжает работать на наших традиционных рынках дружественных стран. Больше того, намерен наращивать присутствие во всех регионах, где нас ждут, а таких немало. Я делаю большой акцент на международных проектах", - сказал Крапивин. На уточняющий вопрос, какую географию проектов рассматривает для себя холдинг, он ответил так: "Страны СНГ, Монголия, Ближний Восток, а также Африка, которая вполне может появиться в повестке. Причем не только арабская, но и транссахарские проекты. Я проехал очень много стран за последние шесть месяцев и заметил следующее: мы просто обязаны присутствовать в дружественных странах. То есть, в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане, в Монголии и так далее". В частности, в железнодорожном дивизионе холдинга есть направление производства железнодорожной техники и автоматики по управлению движением. "Управление движением поездов во многих странах СНГ - практически все это российские разработки. Мы здесь успешно конкурируем и с европейцами, и с нашими китайскими друзьями. Понятно, что помогает колея 1520, которая используется во всех странах СНГ и в той же Монголии. Но мы уже реализовали больше 1 миллиарда долларов в контрактах. В ближайшее время мы близки к подписанию контрактов еще на 500 миллионов долларов", - рассказал Крапивин. Но амбиции холдинга распространяются и на зарубежные строительные проекты. "Это моя внутренняя задача и цель - зайти именно на масштабное строительство в этих странах. Мы видим, что сейчас появляются крупные инфраструктурные проекты в близких к нам регионах и на эти рынки приходят азиатские строители, турецкие и европейские тоже. И приходят со своими деньгами, у некоторых зарубежных компаний дешевое финансирование это основное конкурентное преимущество", - отметил глава "Нацпроектстроя". В частности, по его словам, обсуждается участие холдинга в проекте строительства новой автомобильной дороги Ташкент-Самарканд, которая оценивается в несколько миллиардов долларов. "А в Монголии, к примеру, предметно уже обсуждаем формат участия в программе железнодорожного коридора Россия-Монголия-Китай, а также развитие Центрального, Восточного, Западного и Северного железнодорожных коридоров", - добавил Крапивин. "Так что по этому направлению мы активно работаем и наша задача на среднесрочную перспективу, чтобы "Нацпроектстрой" для нашей страны стал флагманской российской компанией в инфраструктурном строительстве за рубежом", - подытожил гендиректор.

https://realty.ria.ru/20250626/chislo-2025549505.html

https://ria.ru/20250619/vsm--2023858228.html

монголия

ближний восток

африка

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монголия, ближний восток, африка, снг, рбк (медиагруппа), в мире