Рейтинг@Mail.ru
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 21.07.2025 (обновлено: 11:58 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/rossiya-2030352249.html
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию
Немцы переезжают в Россию по экономическим соображениям, а также потому, что здесь комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член Российско-германской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:36:00+03:00
2025-07-21T11:58:00+03:00
в мире
россия
германия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немцы переезжают в Россию по экономическим соображениям, а также потому, что здесь комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Поверьте, я знаю немало своих соотечественников, которые переехали в Россию по экономическим причинам", — сказал он. По словам собеседника агентства, в России, в отличие от Германии, они получают возможность вести более достойный образ жизни. "Жить в добротных домах, отдавать своих детей учиться в хорошие школы, где они могут изучать несколько иностранных языков. В Германии все это в разы дороже", — добавил Эбергардт. Кроме того, подчеркнул он, в России комфортно и безопасно, тогда как, например, в Рурской области вечером на улицу без опаски не выйдешь. "Москва не Берлин, где постоянно происходят какие-то стычки между всеми приехавшими в страну и полицией", — добавил Эбергардт. По данным за 2024 год, по госпрограмме переселения соотечественников в Россию переехали 1700 человек из недружественных стран, больше всего заявок — почти 700 — поступило из Германии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20250720/germaniya-2030309345.html
https://ria.ru/20250713/migratsiya-2028752566.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, москва
В мире, Россия, Германия, Москва
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию

Эбергардт: многие немцы переезжают в Россию по экономическим причинам

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немцы переезжают в Россию по экономическим соображениям, а также потому, что здесь комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
"Поверьте, я знаю немало своих соотечественников, которые переехали в Россию по экономическим причинам", — сказал он.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Немцы не понимают, почему власти дарят Украине миллиарды, заявила Вайдель
20 июля, 21:14
По словам собеседника агентства, в России, в отличие от Германии, они получают возможность вести более достойный образ жизни.
"Жить в добротных домах, отдавать своих детей учиться в хорошие школы, где они могут изучать несколько иностранных языков. В Германии все это в разы дороже", — добавил Эбергардт.
Кроме того, подчеркнул он, в России комфортно и безопасно, тогда как, например, в Рурской области вечером на улицу без опаски не выйдешь.
"Москва не Берлин, где постоянно происходят какие-то стычки между всеми приехавшими в страну и полицией", — добавил Эбергардт.
По данным за 2024 год, по госпрограмме переселения соотечественников в Россию переехали 1700 человек из недружественных стран, больше всего заявок — почти 700 — поступило из Германии.
Читайте полный текст интервью >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Крик либеральной души, измученной нелегальной миграцией
13 июля, 08:00
 
В миреРоссияГерманияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала