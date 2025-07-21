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Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию - РИА Новости, 21.07.2025
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию
Немцы переезжают в Россию по экономическим соображениям, а также потому, что здесь комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член Российско-германской... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:36:00+03:00
2025-07-21T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немцы переезжают в Россию по экономическим соображениям, а также потому, что здесь комфортно и безопасно, заявил РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт. "Поверьте, я знаю немало своих соотечественников, которые переехали в Россию по экономическим причинам", — сказал он. По словам собеседника агентства, в России, в отличие от Германии, они получают возможность вести более достойный образ жизни. "Жить в добротных домах, отдавать своих детей учиться в хорошие школы, где они могут изучать несколько иностранных языков. В Германии все это в разы дороже", — добавил Эбергардт. Кроме того, подчеркнул он, в России комфортно и безопасно, тогда как, например, в Рурской области вечером на улицу без опаски не выйдешь. "Москва не Берлин, где постоянно происходят какие-то стычки между всеми приехавшими в страну и полицией", — добавил Эбергардт. По данным за 2024 год, по госпрограмме переселения соотечественников в Россию переехали 1700 человек из недружественных стран, больше всего заявок — почти 700 — поступило из Германии.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20250720/germaniya-2030309345.html
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в мире, россия, германия, москва
В мире, Россия, Германия, Москва
Глава Bavaria-Bau рассказал, почему немцы переезжают в Россию
Эбергардт: многие немцы переезжают в Россию по экономическим причинам