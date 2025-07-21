https://ria.ru/20250721/ebergardt-2029926054.html

Вальдемар Эбергардт: немецкий бизнес хочет выбраться со дна в России

Вальдемар Эбергардт: немецкий бизнес хочет выбраться со дна в России - РИА Новости, 21.07.2025

Вальдемар Эбергардт: немецкий бизнес хочет выбраться со дна в России

Для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, банкротствам предприятий по всей стране,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T10:00:00+03:00

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Для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, банкротствам предприятий по всей стране, заявил член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт. В интервью РИА Новости он рассказал, почему западным политикам полезно вспомнить сегодня танковое сражение под Прохоровкой 1943 года, отчего россияне теряют интерес к немецкому автопрому, и что так влечет граждан ФРГ жить и работать в России. Беседовал Серго Кухианидзе.– Вальдемар, после начала СВО немецкие компании стали покидать Россию. Много, кстати, тех, кто это сделал? Как вообще бизнес ФРГ чувствует себя сегодня в России?– Мы ждем перемен. Того благоприятного времени, когда Россия и Запад начнут, наконец, активную фазу переговоров, станут нормально общаться между собой. Впрочем, несмотря на всю сложность нынешней ситуации, мы не сидим сложа руки. Ни я, ни мои коллеги, не ждем перемен пассивно. Раз мы в России, то хотим быть активными, желаем создавать в стране что-то полезное, нужное россиянам. Я строитель и приехал в Москву из Германии четыре года назад точно не для того, чтобы созерцать, а действовать, возводить для людей удобные и крепкие жилые дома. В конце концов, после 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные по-прежнему работают. Не все из них, правда, делают это открыто. Некоторые компании залегли, варятся, как я говорю, на медленном огне.– Что это значит?– Они ушли из медийного поля, практически не занимаются развитием своих компаний и лишь ждут часа, когда о своей деятельности в РФ можно будет говорить, не опасаясь окрика со стороны Брюсселя и Бонна.– Что за германские компании ушли из России, и какие остались?– Покинули российский рынок, прежде всего, автомобильные концерны, компании машиностроения, химии. Остались те, кто занят в фармацевтике, медицине, в строительстве, в агропромышленном комплексе. В Калининграде, допустим, работают немцы, которые давно купили там земли. Насколько знаю, они чувствуют себя хорошо. Правда, если раньше их продукция шла и на Запад, то теперь она распространяется только в России.И, конечно, все, что производят в России германские предприниматели, не подпадает под антироссийские санкции. Кстати, если им для своей деятельности требуется сейчас какое-то западное оборудование, они приобретают его через третьи страны – Киргизию, Казахстан, Южную Корею. Поскольку прямых контактов с Германией нет. Впрочем, немало немецких компаний уже перешли полностью на российское оборудование и российские материалы.– Вы согласны, что немецкому автопрому даже в случае возвращения уже никогда не восстановить тех позиций на российском рынке, что были у него до 2022 года? Так как больше половины его уже занята китайцами.– Абсолютно согласен, поскольку что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле. Поэтому немецкий автопром для россиян, повторюсь, сегодня не настолько интересен, как был раньше. Да, китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка.– Насколько крупным торговым партнером в целом была РФ для ФРГ?– Одним из крупнейших. Послушайте, достаточно сказать, что до 2022 года только из Берлина в Москву ежедневно летало шесть самолетов. Столько же, к слову, из Мюнхена. По четыре из Кёльна и из Франкфурта-на-Майне. Авиасообщение между нашими странами работало бесперебойно, лайнеры летали словно такси! Причем, все рейсы туда-обратно были забиты до отказа.Сегодня на всем этом отлично зарабатывает господин Эрдоган, оказавшийся дальновиднее всех западных политиков, не отказавшийся от отношений с Россией. Ведь в Германию, Францию, Италию из России сейчас нередко летают через Турцию. А Lufthansa, естественно, несет потери.– Большие?– Колоссальные. Поскольку эта немецкая авиакомпания не имеет теперь права не только летать в Россию, но и через РФ в Китай и далее. Да что Lufthansa, практически весь бизнес Германии серьезно пострадал от разрыва торгово-экономических связей с Россией. И не только Германии, разумеется. Самый наглядный пример – польские яблоки, которые Варшава до 2022 года активно поставляла в Россию. Где эти яблоки теперь? Сгнили. В Европе они никому не нужны, а сами поляки столько яблок не съедят.Или еще один пример – высокоскоростные поезда "Сапсан". После начала СВО Siemens приостановил контракт на поставку в Россию этих поездов, а также объявил о прекращении технического обслуживания и других услуг.Кому Siemens сделал хуже? Только себе. Это же был грандиозный проект. "Сапсаны", немецкая версия ICE 3 кстати, появились в России, когда их еще даже не было в самой ФРГ. Теперь все эти комфортные, удобные, высокоскоростные поезда – и "Сапсаны", и "Ласточки" плюс "Иволги" – Россия делает сама.Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране. Как после потери долгосрочных контрактов компаниям выживать, платить зарплату рабочим? Люди оказываются на улице, садятся на Bürgergeld.– На что садятся?– Bürgergeld – это социальное пособие в Германии, которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия своих основных жизненных потребностей, либо не имеющим работы и ищущих ее. А ведь это деньги, которые выплачивает людям государство, что влияет, в конце концов, оказывает давление на бюджет страны.– Новым бременем на госбюджет Германии, как и других стран НАТО, ляжет недавно принятое ими под давлением Вашингтона решение об увеличении расходов на оборону не менее чем до 5% ВВП, верно?– Правильно, это тоже аукнется на людях. Ведь огромные отчисления из бюджета польются не в экономику стран ЕС. Неудивительно, что из Германии, других европейских стран бегут в Америку, в другие страны инженеры, специалисты самых широких профилей.Учитывая все это, считаю, что политики на Западе скоро придут-таки к осознанию того, что, объявив Москве новую холодную войну, они топчутся на месте, что их экономики разрушаются.Знаете, размышляя о нынешней ситуации, отношениях между Германией, в целом между Западом и Россией, мне на ум приходит знаменитое танковое сражение под Прохоровкой 1943 года, после которого стало ясно, что фашистская армия окончательно потеряла инициативу. Это поняли тогда все, кроме Гитлера. Конечно, сравнивая то сражение с сегодняшней ситуацией, я несколько преувеличиваю, но, на мой взгляд, Запад понимает, что никакими санкциями Россию не победить, что в отношениях с ней уже достигнуто дно, и оттуда надо для своего же блага скорее выбираться. Во всяком случае, немецкий бизнес все активнее это пытается объяснить политикам.– У вас, правда, такое ощущение?– Во всяком случае, со стороны германского бизнеса я ощущаю такие сигналы. Они слышны, и это не фигура речи. В кулуарах недавно завершившегося Петербургского международного экономического форума немецкая речь звучала очень часто. Такого, признаюсь, давно не было. Немецкий бизнес съехался на ПМЭФ, чтобы воочию почувствовать, понять, что же происходит в России. Ведь западные СМИ только и трубят о том, что экономика России под сокрушительными санкциями Запада вот-вот развалится. Но ведь это – чушь. Спросите об этом хотя бы тех немцев, кто живет и работает в России. Поверьте, я знаю немало своих соотечественников, которые переехали в Россию по экономическим причинам.– Зачем?– В отличие от Германии в России они имеют возможность вести куда более достойный образ жизни. Жить в добротных домах, отдавать своих детей учиться в хорошие школы, где они могут изучать несколько иностранных языков. В Германии все это в разы дороже.В России к тому же комфортно и безопасно. Чего не скажешь о Германии. Возьмите, допустим, ту же, скажем, Ruhrgebiet, Рурскую область, где уже вечером на улицу без опаски не выйдешь. Москва – не Берлин, где постоянно происходят какие-то стычки между всеми приехавшими в страну и полицией.В этой связи помню еще встречи, свидетелем которых я был весной на традиционной строительной выставке в Мюнхене, на которую приехали представители из России. Их было не так много, но они были. То, что некоторые немецкие коллеги от них шарахались, в том не было ничего удивительного. Удивило, что немало было тех, кто с интересом беседовал с деловыми людьми из России.– Но все это разговоры, не более. Приехали бизнесмены, пообщались, позондировали почву и разошлись. Ни о чем же конкретном они не договорились, верно?– Я так не думаю. Потому что бизнес – это всегда про чувства.– Чувства?– Конечно, все начинается с личных контактов. Пожатия рук, улыбок. Пусть пока для восстановления, нормализации деловых отношений между представителями бизнес-сообществ России и Германии делаются такие первые робкие шаги. Но с чего-то ведь надо начинать?

https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html

https://ria.ru/20250627/turtsiya-2025774597.html

https://ria.ru/20250717/popytki-2029754370.html

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интервью, в мире, россия, германия, международные отношения, бизнес