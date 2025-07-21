https://ria.ru/20250721/rogov-2030375358.html

Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области

Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.07.2025

Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области

Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 21.07.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля. "Наши войска расширили зону контроля в районе Дачного и продолжают развивать наступательные действия", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки российские подразделения продвинулись к расположенному северо-западнее от Дачного селу Филия в Днепропетровской области. "Освобождено свыше семи квадратных километров", - подчеркнул Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

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владимир рогов, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, безопасность