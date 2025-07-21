Рейтинг@Mail.ru
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/rogov-2030375358.html
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.07.2025
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области
Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:26:00+03:00
2025-07-21T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
днепропетровская область
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля. "Наши войска расширили зону контроля в районе Дачного и продолжают развивать наступательные действия", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки российские подразделения продвинулись к расположенному северо-западнее от Дачного селу Филия в Днепропетровской области. "Освобождено свыше семи квадратных километров", - подчеркнул Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир рогов, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области

ВС РФ расширили зону контроля в районе села Дачное в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска расширили зону контроля в районе Дачного и продолжают развивать наступательные действия", - сказал Рогов.
По его словам, за последние сутки российские подразделения продвинулись к расположенному северо-западнее от Дачного селу Филия в Днепропетровской области.
"Освобождено свыше семи квадратных километров", - подчеркнул Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДнепропетровская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала