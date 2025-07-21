https://ria.ru/20250721/rogov-2030375358.html
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.07.2025
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области
Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T11:26:00+03:00
2025-07-21T11:26:00+03:00
2025-07-21T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
днепропетровская область
россия
украина
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе села Дачное Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области 7 июля. "Наши войска расширили зону контроля в районе Дачного и продолжают развивать наступательные действия", - сказал Рогов. По его словам, за последние сутки российские подразделения продвинулись к расположенному северо-западнее от Дачного селу Филия в Днепропетровской области. "Освобождено свыше семи квадратных километров", - подчеркнул Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Рогов: ВС России расширили зону контроля в Днепропетровской области
ВС РФ расширили зону контроля в районе села Дачное в Днепропетровской области