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Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 21.07.2025
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16:40 21.07.2025 (обновлено: 17:05 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/putin-2030443799.html
Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 21.07.2025
Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илью Баланина медалью ордена "За заслуги РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:40:00+03:00
2025-07-21T17:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илью Баланина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов. "Наградить медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Баланина Илью Валерьевича - председателя Федерального фонда медицинского страхования", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Путин наградил главу ФФОМС Баланина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

© Фото : правительство Ярославской областиИлья Баланин
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : правительство Ярославской области
Илья Баланин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илью Баланина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Баланина Илью Валерьевича - председателя Федерального фонда медицинского страхования", - говорится в документе.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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