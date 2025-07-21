https://ria.ru/20250721/putin-2030443799.html

Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством" - РИА Новости, 21.07.2025

Путин наградил главу ФФОМС медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илью Баланина медалью ордена "За заслуги РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T16:40:00+03:00

2025-07-21T16:40:00+03:00

2025-07-21T17:05:00+03:00

общество

россия

владимир путин

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785452187_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_98bfd6b29e9ba341dfb36552e5cebb12.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илью Баланина медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов. "Наградить медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени Баланина Илью Валерьевича - председателя Федерального фонда медицинского страхования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250721/nagrada-2030441851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф