https://ria.ru/20250721/prokuror-2030329250.html

Прокурор Дагестана выступит по делу организаторов беспорядков в Махачкале

Прокурор Дагестана выступит по делу организаторов беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 21.07.2025

Прокурор Дагестана выступит по делу организаторов беспорядков в Махачкале

Прокурор Дагестана Виктор Эпп выступит в качестве обвинителя при рассмотрении уголовных дел организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, следует из РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T03:20:00+03:00

2025-07-21T03:20:00+03:00

2025-07-21T03:20:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Прокурор Дагестана Виктор Эпп выступит в качестве обвинителя при рассмотрении уголовных дел организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В организации беспорядков, произошедших на территории аэропорта Махачкалы в октябре 2023 года, обвиняются бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев* (иноагент), Исраил Ахмеднабиев (известен как Абу Умар Саситлинский, объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества) и предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров. Им предъявлено обвинение в организации (часть 3 статьи 33 УК РФ) массовых беспорядков (часть 1 статьи .212 УК РФ), финансирования экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ) и возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (часть 2 статьи 282 УК РФ). По данным следствия, 29 октября 2023 года Пономарев*, Абакаров и Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности. В результате этого в ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. В пятницу СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков. Ранее ФСБ называла Исраила Ахмеднабиева координатором и основателем исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", его объявили в международный розыск за создание террористического сообщества. В 2019 году в Дагестане был задержан его брат Саад Ахмеднабиев, который организовал в ряде регионов России сбор денег в интересах международных террористических структур.* Признан иноагентом

https://ria.ru/20250720/delo-2030221661.html

https://ria.ru/20250718/mahachkala-2029892303.html

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происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, илья пономарев, госдума рф, telegram, следственный комитет россии (ск рф)