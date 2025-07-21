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В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО - РИА Новости, 21.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 21.07.2025 (обновлено: 17:40 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/proekt-2030446369.html
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
Законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное второе профобразование внесли в Госдуму РФ, сообщил секретарь генсовета "Единой России"... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:51:00+03:00
2025-07-21T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
госдума рф
общество
россия
владимир якушев
единая россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное второе профобразование внесли в Госдуму РФ, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев."Единая Россия" обеспечит участников СВО правом на бесплатное второе профобразование - законопроект внесен в Госдуму", - сообщил Якушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ЕР.Секретарь генсовета отметил, что возможность бесплатно получить второе профобразование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить квалификацию, а также найти новые профессиональные перспективы.
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госдума рф, общество, россия, владимир якушев, единая россия, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Общество, Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО

В ГД РФ внесли проект о праве бойцов СВО на бесплатное второе высшее образование

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное второе профобразование внесли в Госдуму РФ, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Единая Россия" обеспечит участников СВО правом на бесплатное второе профобразование - законопроект внесен в Госдуму", - сообщил Якушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ЕР.
Секретарь генсовета отметил, что возможность бесплатно получить второе профобразование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить квалификацию, а также найти новые профессиональные перспективы.
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В ГД внесен проект о праве семьи погибшего участника СВО на соцнайм
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФОбществоРоссияВладимир ЯкушевЕдиная РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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