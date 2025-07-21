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В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО - РИА Новости, 21.07.2025
В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
Законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное второе профобразование внесли в Госдуму РФ, сообщил секретарь генсовета "Единой России"... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T16:51:00+03:00
2025-07-21T16:51:00+03:00
2025-07-21T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сн_образование
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное второе профобразование внесли в Госдуму РФ, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев."Единая Россия" обеспечит участников СВО правом на бесплатное второе профобразование - законопроект внесен в Госдуму", - сообщил Якушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ЕР.Секретарь генсовета отметил, что возможность бесплатно получить второе профобразование поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить квалификацию, а также найти новые профессиональные перспективы.
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В ГД внесли проект о бесплатном втором высшем образовании для бойцов СВО
В ГД РФ внесли проект о праве бойцов СВО на бесплатное второе высшее образование