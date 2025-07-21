Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала главный приоритет современных государств - РИА Новости, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/prioritet-2030331517.html
Эксперт назвала главный приоритет современных государств
Эксперт назвала главный приоритет современных государств - РИА Новости, 21.07.2025
Эксперт назвала главный приоритет современных государств
Современным государствам необходимо не просто распространять свои идеи, но и экспортировать свои технологии, через которые эти идеи будут проникать в массы,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T04:19:00+03:00
2025-07-21T04:19:00+03:00
сша
пекин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d48d6fb70cde2251a8cd84178e2631.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Современным государствам необходимо не просто распространять свои идеи, но и экспортировать свои технологии, через которые эти идеи будут проникать в массы, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Сегодня мы наблюдаем новый поворот: для стран важным становится не просто распространение своих идей, а экспорт национальных технологий, через которые эти ценности будут проникать в общество", - сказала Цветкова. Она добавила, что в настоящее время ключевой сцепкой являются технологии и ценности. Например, американские эксперты пытаются отговорить потребителей в различных странах от приобретения китайских технологий. США предлагают свои информационные ресурсы, но цель одна –– собранные данные окажутся не в Пекине, а в Вашингтоне, или наоборот, отметила Цветкова.
https://ria.ru/20250721/tramp-2030324811.html
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/25/1560362516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_060d69583f980466e05ae06a96acc214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пекин, российская академия наук
США, Пекин, Российская академия наук
Эксперт назвала главный приоритет современных государств

Историк Цветкова: главным приоритетом государств является экспорт нацтехнологий

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Современным государствам необходимо не просто распространять свои идеи, но и экспортировать свои технологии, через которые эти идеи будут проникать в массы, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.
"Сегодня мы наблюдаем новый поворот: для стран важным становится не просто распространение своих идей, а экспорт национальных технологий, через которые эти ценности будут проникать в общество", - сказала Цветкова.
Она добавила, что в настоящее время ключевой сцепкой являются технологии и ценности. Например, американские эксперты пытаются отговорить потребителей в различных странах от приобретения китайских технологий. США предлагают свои информационные ресурсы, но цель одна –– собранные данные окажутся не в Пекине, а в Вашингтоне, или наоборот, отметила Цветкова.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Эксперт объяснила, зачем Трамп хочет возвести "цифровой железный занавес"
Вчера, 01:43
 
СШАПекинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала