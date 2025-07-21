https://ria.ru/20250721/prioritet-2030331517.html

Эксперт назвала главный приоритет современных государств

Эксперт назвала главный приоритет современных государств - РИА Новости, 21.07.2025

Эксперт назвала главный приоритет современных государств

Современным государствам необходимо не просто распространять свои идеи, но и экспортировать свои технологии, через которые эти идеи будут проникать в массы,... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T04:19:00+03:00

2025-07-21T04:19:00+03:00

2025-07-21T04:19:00+03:00

сша

пекин

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Современным государствам необходимо не просто распространять свои идеи, но и экспортировать свои технологии, через которые эти идеи будут проникать в массы, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Сегодня мы наблюдаем новый поворот: для стран важным становится не просто распространение своих идей, а экспорт национальных технологий, через которые эти ценности будут проникать в общество", - сказала Цветкова. Она добавила, что в настоящее время ключевой сцепкой являются технологии и ценности. Например, американские эксперты пытаются отговорить потребителей в различных странах от приобретения китайских технологий. США предлагают свои информационные ресурсы, но цель одна –– собранные данные окажутся не в Пекине, а в Вашингтоне, или наоборот, отметила Цветкова.

https://ria.ru/20250721/tramp-2030324811.html

сша

пекин

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сша, пекин, российская академия наук