https://ria.ru/20250721/politika-2030332951.html

Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США

Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США - РИА Новости, 21.07.2025

Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США

Россия и Соединённые Штаты Америки строят свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета, заявила в интервью РИА Новости доктор... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T05:10:00+03:00

2025-07-21T05:10:00+03:00

2025-07-21T05:10:00+03:00

россия

сша

российская академия наук

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Россия и Соединённые Штаты Америки строят свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Обе державы выстраивают свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета. Независимо от правящей идеологии в конкретном историческом моменте. На первом месте для России США стоит ощущение собственной независимости и силы. Суверенитет – это не только право, но и моральная обязанность быть самостоятельным центром силы. Это роднит Россию и Штаты", - отметила Цветкова.

https://ria.ru/20250721/prioritet-2030331517.html

россия

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2025

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россия, сша, российская академия наук