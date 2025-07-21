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Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США
Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США - РИА Новости, 21.07.2025
Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США
Россия и Соединённые Штаты Америки строят свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета, заявила в интервью РИА Новости доктор... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T05:10:00+03:00
2025-07-21T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Россия и Соединённые Штаты Америки строят свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета, заявила в интервью РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова. "Обе державы выстраивают свою политику и идентичность вокруг идеи национального суверенитета. Независимо от правящей идеологии в конкретном историческом моменте. На первом месте для России США стоит ощущение собственной независимости и силы. Суверенитет – это не только право, но и моральная обязанность быть самостоятельным центром силы. Это роднит Россию и Штаты", - отметила Цветкова.
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россия, сша, российская академия наук
Россия, США, Российская академия наук
Эксперт рассказала, вокруг чего строят свою политику Россия и США
Цветкова: РФ и США строят свою политику вокруг идеи национального суверенитета