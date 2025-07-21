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В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка - РИА Новости, 21.07.2025
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09:16 21.07.2025 (обновлено: 09:17 21.07.2025)
https://ria.ru/20250721/peterburg-2030349058.html
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка - РИА Новости, 21.07.2025
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который "на радостях" выстрелил с балкона в воздух после того, как узнал пол своего будущего ребенка,... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T09:16:00+03:00
2025-07-21T09:17:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который "на радостях" выстрелил с балкона в воздух после того, как узнал пол своего будущего ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье днем в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о стрельбе с балкона дома №22 по улице Белы Куна. "При выезде нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель, находясь на балконе своей квартиры, после того, как узнал пол ребенка, который должен родиться у его супруги, на радостях произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета", – говорится в сообщении. Никто не пострадал, однако мужчину доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ), добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250718/peterburg-2029953690.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка

Житель Петербурга выстрелил с балкона, узнав пол будущего ребенка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который "на радостях" выстрелил с балкона в воздух после того, как узнал пол своего будущего ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье днем в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о стрельбе с балкона дома №22 по улице Белы Куна.
"При выезде нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что 50-летний ранее неоднократно судимый местный житель, находясь на балконе своей квартиры, после того, как узнал пол ребенка, который должен родиться у его супруги, на радостях произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета", – говорится в сообщении.
Никто не пострадал, однако мужчину доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ), добавили в ГУМВД.
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