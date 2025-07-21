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В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.07.2025
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13:30 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/peskov-2030400206.html
В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле
В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.07.2025
В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле
Большая азербайджанская диаспора живет в России, почти все они законопослушные граждане, пользующиеся в РФ законным уважением, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T13:30:00+03:00
2025-07-21T13:30:00+03:00
россия
баку
азербайджан
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большая азербайджанская диаспора живет в России, почти все они законопослушные граждане, пользующиеся в РФ законным уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В России живет очень большая азербайджанская диаспора. Практически все представители азербайджанской диаспоры – это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана. Песков отметил, что преследуются по закону те граждане, которые нарушают законы.
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россия, баку, азербайджан, дмитрий песков, в мире
Россия, Баку, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире
В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле

Песков: большая азербайджанская диаспора живет в РФ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большая азербайджанская диаспора живет в России, почти все они законопослушные граждане, пользующиеся в РФ законным уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
России живет очень большая азербайджанская диаспора. Практически все представители азербайджанской диаспоры – это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана.
Песков отметил, что преследуются по закону те граждане, которые нарушают законы.
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РоссияБакуАзербайджанДмитрий ПесковВ мире
 
 
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