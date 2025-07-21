https://ria.ru/20250721/peskov-2030400206.html

В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле

В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.07.2025

В России живет большая азербайджанская диаспора, заявили в Кремле

Большая азербайджанская диаспора живет в России, почти все они законопослушные граждане, пользующиеся в РФ законным уважением, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T13:30:00+03:00

2025-07-21T13:30:00+03:00

2025-07-21T13:30:00+03:00

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баку

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большая азербайджанская диаспора живет в России, почти все они законопослушные граждане, пользующиеся в РФ законным уважением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В России живет очень большая азербайджанская диаспора. Практически все представители азербайджанской диаспоры – это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не приведут ли последние события в Баку к трещине во взаимоотношениях РФ и Азербайджана. Песков отметил, что преследуются по закону те граждане, которые нарушают законы.

https://ria.ru/20250703/mid-2026885055.html

россия

баку

азербайджан

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россия, баку, азербайджан, дмитрий песков, в мире